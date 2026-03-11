Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια, δείτε φωτογραφίες
Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια, δείτε φωτογραφίες
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου στην Εύβοια.
Σύμφωνα με το evia online το τροχαίο σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο επιβαίνοντες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το ένα από τα δύο οχήματα τούμπαρε.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Σύμφωνα με το evia online το τροχαίο σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο επιβαίνοντες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το ένα από τα δύο οχήματα τούμπαρε.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα