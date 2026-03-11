Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Εύβοια τραυματίες

Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια, δείτε φωτογραφίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evia online το τροχαίο σημειώθηκε όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο επιβαίνοντες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το ένα από τα δύο οχήματα τούμπαρε.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια, δείτε φωτογραφίες
Δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Εύβοια, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης