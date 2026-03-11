Τροχαίο στη ΒΙΠΕ Πατρών, βανάκι αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου
Τροχαίο στη ΒΙΠΕ Πατρών, βανάκι αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/3) στη ΒΙΠΕ Πατρών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες ένα βανάκι εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει και να καταλήξει σε πλάγια θέση στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

