Θανατηφόρα παράσυρση στη Θεσσαλονίκη: Αυτόπτες μάρτυρες αναζητούν οι γονείς του 25χρονου που σκοτώθηκε

«Ο οδηγός πήγαινε με πολλά χιλιόμετρα, έκανε οχτάρια και χτύπησε τα παιδιά., έκλεισε το σπίτι μας», λέει ο πατέρας του θύματος

Στράτος Λούβαρης
Αυτόπτες μάρτυρες του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι γονείς του 25χρονου που έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη όταν 27χρονος οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε δύο άτομα που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Όπως αναφέρει ο πατέρας του θύματος, ο γιος του βρισκόταν πάνω στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτου, μαζί με τον φίλο του και επέστρεφε στο σπίτι, όταν το όχημα τους παρέσυρε με μεγάλη ταχύτητα. «Πήγα στο σημείο για να βρω αυτόπτες μάρτυρες. Ο οδηγός πήγαινε με πολλά χιλιόμετρα, έκανε οχτάρια και χτύπησε τα παιδιά. Όλοι μου είπαν ότι πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε μιλώντας στο protothema.gr, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει κουράγιο, έκλεισε το σπίτι μας».


Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, και «σκαρφάλωσε» σε πεζοδρόμιο

Το σοκαριστικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ σε μια από τις πιο κεντρικές οδούς της περιοχής. Ο 27χρονος οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο πεζοδρόμιο από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Οι εικόνες που κατέγραψε το protothema.gr λίγη ώρα μετά το τροχαίο μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της θανατηφόρας παράσυρσης. Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους δύο νεαρούς και στη συνέχεια έριξε μια κολώνα φωτισμού, αλλά και ένα ολόκληρο δέντρο.

Ο 25χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 24χρονος φίλος του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου οδηγού, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τροχαίο δυστύχημα:

Βραδινές ώρες χθες (10-03-2026) στην περιοχή της Πολίχνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε σε πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με δύο ημεδαπούς πεζούς ηλικίας 25 και 24 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος τραυματίσθηκε θανάσιμα και ο δεύτερος ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ακολούθως το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, κολώνα στάσης λεωφορείου και σε δέντρο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Στράτος Λούβαρης
