Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της
Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της
Το κορίτσι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία
Τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή του Ρίου, καθώς ένα 25χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό από τους γονείς της στην αυλή του σπιτιού της.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το pelop.gr, το κορίτσι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, ενώ και οι γονείς της εργάζονται στο Νοσοκομείο της περιοχής.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της.
Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το pelop.gr, το κορίτσι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, ενώ και οι γονείς της εργάζονται στο Νοσοκομείο της περιοχής.
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα