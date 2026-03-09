Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Νεκρή Αστυνομία ΕΚΑΒ

Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της

Το κορίτσι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία

Τραγωδία στο Ρίο: 25χρονη βρέθηκε νεκρή από τους γονείς της
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή του Ρίου, καθώς ένα 25χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό από τους γονείς της στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το pelop.gr, το κορίτσι ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, ενώ και οι γονείς της εργάζονται στο Νοσοκομείο της περιοχής.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου της.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης