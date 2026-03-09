ΕΟΔΥ: Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου
Οι συγκρούσεις οδήγησαν στην πρώτη παραίτηση του επιστημονικού συμβουλίου τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία δεν έγινε δεκτή
Τριβές εδώ και μήνες μεταξύ της διοικητικής και επιστημονικής ηγεσίας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είναι αυτές που σύμφωνα με τις πληροφορίες οδήγησαν στην παραίτηση σύσσωμου του επιστημονικού συμβουλίου του Οργανισμού.
Το νέο «σχήμα» διοίκησης του ΕΟΔΥ που έχει ενεργοποιήσει εδώ και κάποιους μήνες το υπουργείο Υγείας οδήγησε σε εκρηκτικό κλίμα μέσα στον Οργανισμό με αλλεπάλληλες διαφωνίες των μελών του επιστημονικού συμβουλίου, υπό τον τέως πρόεδρό του, Καθηγητή Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, με τον νυν διευθύνοντα σύμβουλο Πάνο Ευσταθίου.
Οι επιστήμονες, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, περιορίζονταν σε ρόλο … εισηγητή, σε μια περίοδο που η Δημόσια Υγεία έχει τεθεί ως προτεραιότητα από το υπουργείο Υγείας με τον ΕΟΔΥ, μάλιστα, να έχει αναλάβει πλήθος δράσεων για την προάσπισή της. Χαρακτηριστικό είναι το έργο των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) που πραγματοποιούν προληπτικές εξετάσεις στα πιο μικρά χωριά και δυσπρόσιτα σημεία της Ελλάδας αλλά και οι αλλαγές στην επιδημιολογική επιτήρηση μεταδιδόμενων ασθενειών.
Στην πρώτη επιστολή των μελών του επιστημονικού συμβουλίου αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, «πλήρης έλλειψη συνεργασίας με τον διοικητικό βραχίονα του Οργανισμού, με συνέπεια την αδυναμία υλοποίησης δράσεων του ΕΟΔΥ».
Οι επιστήμονες παρέθεταν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο αφορούσε στην διακοπή πρόσβασης στην ειδική για τον πρόεδρο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σχετική συνεννόηση. Τα 13 μέλη του επιστημονικού συμβουλίου ανέφεραν, επίσης, στην επιστολή τους τη μη υλοποίηση εισηγήσεων και αποφάσεών τους. Ενδεικτικά, έκαναν λόγο για τη μη τοποθέτηση υπαλλήλων στο Αυτοτελές Τμήμα Επιστημονικού Συμβουλίου (Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Επιστημονικού Συμβουλίου, Γραμματέας Επιστημονικού Συμβουλίου, υπάλληλοι Τμήματος), με αποτέλεσμα o πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου να αναγκάζεται να υπογράφει τα παρουσιολόγια των υπαλλήλων. Με τα παραπάνω, οι επιστήμονες ήθελαν να τονίσουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πως δεν υπήρχε διάθεση συνεργασίας εντός του Οργανισμού.
«Αποχωρώ σήμερα από τον ΕΟΔΥ με τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια για το κοινό καλό δεν χάνεται ποτέ, ακόμη κι όταν οι συγκυρίες δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθεί», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην αντιπρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου και αντιπτέραρχος ε.α. Δημήτρης Χατζηγεωργίου, πραγματοποιώντας έναν σύντομο απολογισμό του έργου του ΕΟΔΥ τα τελευταία χρόνια και τις παρεμβάσεις στο δύσκολο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.
«Από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις, όπως τις υγειονομικές επιπτώσεις των πλημμυρών Daniel και Elias στη Θεσσαλία, αλλά ταυτόχρονα εργαστήκαμε και για να βελτιώσουμε την ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε νέες απειλές. Εκπονήθηκαν Εθνικά Σχέδια Δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, τη φυματίωση, τη γρίπη των πτηνών και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ οργανώθηκε και ο εμβολιασμός έναντι Mpox σε έξι εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα.
Παράλληλα έγινε μια ουσιαστική προσπάθεια θεσμικής και οργανωτικής αναβάθμισης του ΕΟΔΥ. Για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια δημιουργήθηκε Οργανισμός λειτουργίας του φορέα, ενώ κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν 16 ώριμα και ορθολογικά κοστολογημένα έργα για την αναβάθμιση του οργανισμού, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ίδια περίοδο ενισχύθηκε σημαντικά ο ΕΟΔΥ σε προσωπικό και εξοπλισμό. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας επανέκτησε τη διαπίστευσή του μετά από επτά χρόνια, επαναλειτούργησαν κάποια κλειστά από χρόνια Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, ενώ δημιουργήθηκε και το πρώτο πιστοποιημένο από το ECDC πρόγραμμα εκπαίδευσης Επιδημιολόγων Πεδίου στη χώρα.
Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και στην επιδημιολογική επιτήρηση, με την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων και web-based εφαρμογής για το δίκτυο επιτήρησης, την αναθεώρηση του συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, τη δημιουργία Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης από Ανοιχτές Πηγές και την αναθεώρηση του προγράμματος PHILOS για την επιτήρηση των μεταδοτικών νοσημάτων στα Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών. Παράλληλα αναμορφώθηκε ο ρόλος των ΚΟΜΥ προς την κατεύθυνση κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημιουργήθηκαν Γραφεία Σεξουαλικής Υγείας στην επικράτεια και εκπονήθηκαν σημαντικές μελέτες για την εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης στον παιδιατρικό πληθυσμό και της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην κοινότητα. Δημιουργήθηκε επίσης νέο τμήμα για την παρακολούθηση καπνικών και μη καπνικών προϊόντων, ενώ προχώρησε ο ανασχεδιασμός και η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ», σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηγεωργίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται να προκηρυχθεί η θέση του νέου επικεφαλής του ΕΟΔΥ βάσει του γνωστού νόμου Κεραμέως, ο οποίος αφορά σε συγκεκριμένη διαδικασία πλήρωσης θέσεων σε Οργανισμούς του Δημοσίου, όπως εν προκειμένω ο ΕΟΔΥ καθώς και άλλοι φορείς του υπουργείου Υγείας. Η διοίκηση τόσο του ΕΟΔΥ όσο και άλλων, μεταξύ άλλων του ΕΚΑΒ και του ΟΔΙΠΥ (Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας), θα προκύψει από διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι νυν διοικήσεις είναι προσωρινές και τελούν υπό παράταση.
Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ που παραιτήθηκαν
- Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ
- Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ
- Πηρουνάκη Μαρία, Τακτικό μέλος
- Παπαθεοδώρου Χρήστος, Τακτικό μέλος
- Παρασκευής Δημήτριος, Τακτικό μέλος
- Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τακτικό μέλος
- Ροηλίδης Εμμανουήλ, Τακτικό μέλος
- Νένα Ευαγγελία, Αναπληρωματικό μέλος
- Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος
- Μιχαηλάκης Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος
- Σκούρα Λεμονιά, Αναπληρωματικό μέλος
- Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος
- Κοντοβουνήσιος Χρήστος, Αναπληρωματικό μέλος
