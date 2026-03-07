ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ, η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό

Σε ανάρτησή του, ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του ΔΣ, καθηγητής Επιδημιολογίας Δημήτρης Χατζηγεωργίου, κάνει απολογισμό της θητείας του, αναδεικνύοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση του ΕΟΔΥ και της Δημόσιας Υγείας