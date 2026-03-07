Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ, η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό
ΕΟΔΥ: Γιατί παραιτήθηκε το ΔΣ, η επόμενη μέρα για τον Οργανισμό
Σε ανάρτησή του, ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του ΔΣ, καθηγητής Επιδημιολογίας Δημήτρης Χατζηγεωργίου, κάνει απολογισμό της θητείας του, αναδεικνύοντας τις μεταρρυθμίσεις και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την ενίσχυση του ΕΟΔΥ και της Δημόσιας Υγείας
Αλλαγές δρομολογούνται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μετά την παραίτηση του ΔΣ με επικεφαλής τον καθηγητή Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χρήστο Χατζηχριστοδούλου.
Η παραίτηση υποβλήθηκε αρμοδίως στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou.gr, δεν αιφνιδίασε ούτε προκάλεσε έκπληξη στην Αριστοτέλους.
Τριβές και δυσλειτουργίες φέρεται να αποτελούσαν ημερήσια διάταξη στη διοίκηση του ΕΟΔΥ τους τελευταίους μήνες, μετά και την τοποθέτηση επιχειρησιακού επικεφαλής στον Οργανισμό, παράλληλα με τα επιστημονικά όργανα του ΔΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou.gr, πρόκειται να προκηρυχθεί η θέση του νέου επικεφαλής του ΕΟΔΥ βάσει του νόμου Κεραμέως, όπως έγινε γνωστός ο νόμος που καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων σε Οργανισμούς του Δημοσίου, όπως εν προκειμένω ο ΕΟΔΥ καθώς και άλλοι φορείς του υπουργείου Υγείας. Η διοίκηση τόσο του ΕΟΔΥ όσο και άλλων, μεταξύ άλλων ΕΚΑΒ, ΟΔΙΠΥ, θα προκύψει από διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι νυν διοικήσεις είναι προσωρινές και τελούν υπό παράταση.
Σε κάθε περίπτωση, και όπως υπογραμμίζει στην επιστολή παραίτησης το ΔΣ του ΕΟΔΥ, ο Οργανισμός βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση λειτουργίας του, έχοντας θωρακιστεί με τις παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και επιτελεί σημαντικό έργο στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.
Η ανάρτηση του κ. Χατζηγεωργίου
Η ανάρτηση του κ. Χατζηγεωργίου
