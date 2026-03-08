Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Νορβηγός Αστυνομικός Θεσσαλονίκη Δολοφονία μπαρ

Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Νορβηγός που είχε δολοφονήσει αστυνομικό σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
31 ΣΧΟΛΙΑ
Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται ο Νορβηγός που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του 32χρονοτ αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νορβηγός προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρει.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο της Νίκαιας

Το τραύμα που προκάλεσε στον εαυτό του δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, όμως για παν ενδεχόμενο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα, απ' όπου αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού όπου κρατείται.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για το περιστατικό θα γίνει έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να παρθούν καταθέσεις τόσο από σωφρονιστικούς υπαλλήλους όσο κι από κρατούμενους.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν ο 32χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε μπαρ της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία , ο αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καυγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον 44χρονο Νορβηγό.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε θαμώνες του καταστήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ακόμη ένας άνδρας.
