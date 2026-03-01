«Τόσοι Σέρβοι εδώ, γιατί μιλάς μ' έναν μαύρο;»: Ξανά στο εδώλιο οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Μπακαρί Χέντερσον, τον σκότωσαν μέσα σε 11 δευτερόλεπτα

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη





Σύμφωνα με την αρεοπαγιτική απόφαση, τρεις ώρες μετά τα μεσάνυχτα της 7ης Ιουλίου του 2017 στον Λαγανά της Ζακύνθου, ο Μπακαρί Χέντερσον από το Τέξας «διασκέδαζε μαζί με τους φίλους του C.W. και C.M.S., ομοίως υπηκόους ΗΠΑ, στον εσωτερικό χώρο του μπαρ “B”». Εκείνο το βράδυ το μαγαζί διοργάνωνε πάρτυ κυρίως για Σέρβους τουρίστες, γι’ αυτό και η πλειονότητα των θαμώνων, περίπου 150, ήταν Σέρβοι.



«Μιλάς με έναν μαύρο;» Ο καβγάς άρχισε όταν ο 21χρονος Σέρβος S.S. άρχισε να βγάζει φωτογραφίες (selfies) μαζί με τον Χέντερσον και την παρέα του. Τη στιγμή εκείνη, η επίσης Σέρβα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του μπαρ θέλησε να τραβήξει μια selfie με τον Αμερικανό, αλλά ο ομοεθνής της D.R., 33 ετών, «που συνδιασκέδαζε στο ίδιο κατάστημα, την πλησίασε και με έντονο ύφος τη ρώτησε: “Υπάρχουν τόσοι Σέρβοι εδώ στο μπαρ, γιατί μιλάς με έναν μαύρο;”, ταυτόχρονα πέταξε ένα ποτήρι με νερό πάνω στο τραπέζι προς το μέρος της».



Αμέσως ο Αμερικανός με ήρεμο ύφος απηύθυνε τον λόγο στον D.R., αλλά ο τελευταίος τον χαστούκισε δυνατά στο πρόσωπο. Τότε ο Χέντερσον τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι μπίρας και στη συνέχεια του έδωσε δύο γροθιές στο κεφάλι.



Οι διαπληκτισμοί και ο καβγάς γενικεύτηκαν, καθώς ενεπλάκησαν και οι άλλοι θαμώνες του μπαρ, ενώ ο Αμερικανός σιγά-σιγά απομακρυνόταν και πήγε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Τότε βγήκε από το μπαρ ο υπεύθυνος ασφαλείας και πορτιέρης του μπαρ, ο 32χρονος Α.Ο., βοσνιακής καταγωγής με αγγλική υπηκοότητα, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε καμία ανάμειξη στα επεισόδια. Ο 32χρονος συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη του μπαρ, ο οποίος «έβγαλε το χέρι του από την τσέπη και του παρέδωσε με μεγάλη προφύλαξη ένα αντικείμενο μικρού μεγέθους».



Φονικά χτυπήματα Στη συνέχεια ο A.O. «κατευθύνθηκε τρέχοντας προς τον Χέντερσον, ο οποίος, αντιληφθείς ότι καταδιώκεται, άρχισε να τρέχει στο πεζοδρόμιο». Ωστόσο, σε κάποιο σημείο το θύμα εγκλωβίστηκε και ένας από τους εμπλεκομένους τού έδωσε μια γροθιά στο πρόσωπο. Στο μεταξύ, κατέφτασε και ο Α.Ο., ο οποίος του έδωσε μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο, χωρίς ωστόσο «να φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό αν έφερε στο χέρι του οποιοδήποτε αντικείμενο».



Εκείνη την ώρα προσέτρεξαν δύο ακόμη από τους εμπλεκομένους και ενώ ήδη ο Αμερικανός είχε πέσει στο έδαφος, άρχισαν να τον κλοτσούν στο σώμα και το κεφάλι. Μάλιστα, μια κλοτσιά που δέχτηκε στον αυχένα ήταν τόσο δυνατή, που «τον ανασήκωσε από το έδαφος». Παρ’ όλα αυτά, ο Βόσνιος συνέχισε και σκύβοντας «από πάνω του τον χτύπησε με αλλεπάλληλες γροθιές στο κεφάλι».



Μόλις, δε, διαπίστωσαν ότι ο Αμερικανός δεν αντιδρούσε, «εγκατέλειψαν το θύμα τους αιμόφυρτο στον δρόμο και επέστρεψαν στο μπαρ», όπου αφηγήθηκαν τι έκαναν. Οπως υπογραμμίζεται στην αρεοπαγιτική απόφαση, «ουδείς εκ των εμπλεκομένων και εν γένει των επιτιθέμενων δεν έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, ούτε κάλεσε ασθενοφόρο ή την Αστυνομία».



Η δίκη στο Εφετείο Σε δεύτερο βαθμό, στο ΜΟΔ Πατρών καταδικάστηκαν, κατά πλειοψηφία, ο Βόσνιος, ο οποίος ήταν ο βασικός κατηγορούμενος και κύριος δράστης της εγκληματικής πράξης, σε κάθειρξη οκτώ ετών για σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη από κοινού και οι υπόλοιποι πέντε καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από πέντε έως οκτώ έτη για θανατηφόρα σωματική βλάβης από κοινού.



Σύμφωνα με την απόφαση του ΜΟΔ, οι έξι από τους εννέα εμπλεκομένους στο τραγικό περιστατικό χρειάστηκαν μόλις 11 δευτερόλεπτα για να αφαιρέσουν τη ζωή του Αμερικανού.



Τώρα θα δικαστούν και πάλι οι έξι στις 14 Οκτωβρίου στο ΜΟΔ Πατρών, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά βαρύτερες ποινές. Αναλυτικότερα, οι πέντε αντιμετωπίζουν πλέον ποινή κάθειρξης έως 15 έτη και ο έκτος ποινή μέχρι 10 έτη.



Οι αρεοπαγίτες αναίρεσαν την απόφαση του ΜΟΔ Πατρών του 2022 κατά το μέρος που αφορά: 1) το είδος της αμέλειας (μη συνειδητής ή ενσυνείδητης) των κατηγορουμένων για την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος του θανάτου του Αμερικανού, και 2) το είδος της διακινδύνευσης (του κινδύνου για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη) για το βασικό έγκλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, όσον αφορά τον κατηγορούμενο M.S.



Κατά συνέπεια, για τη νέα σύνθεση του ΜΟΔ Πατρών, που θα δικάσει και πάλι την υπόθεση τον ερχόμενο Οκτώβριο, είναι πλέον μονόδρομος η αύξηση του ορίου των ποινών που θα επιβληθούν στους έξι εμπλεκομένους στον θάνατο του άτυχου Αμερικανού, σε σύγκριση με αυτές που επιβλήθηκαν το 2022.