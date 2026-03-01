Eκτακτα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε Αττική και Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ιράν Επίθεση στο Ιράν Αστυνομία μέτρα ασφαλείας

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ προς το Ιράν

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Σε επιφυλακή βρίσκονται από χθες Σάββατο τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ενεργοποιηθούν έκτακτα σχέδια ασφαλείας με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπως και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Οι ελληνικές Αρχές θέλουν με τα μέτρα να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος είτε από κάποια εγχώρια ομάδα είτε από ομάδα αλλοδαπών που βρίσκεται στη χώρα μας.
