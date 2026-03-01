Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Eκτακτα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους σε Αττική και Κρήτη
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές Αρχές μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ προς το Ιράν
Σε επιφυλακή βρίσκονται από χθες Σάββατο τα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ενεργοποιηθούν έκτακτα σχέδια ασφαλείας με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.
Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπως και σε άλλα μεγάλα αεροδρόμια της Ελλάδας.
Οι ελληνικές Αρχές θέλουν με τα μέτρα να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος είτε από κάποια εγχώρια ομάδα είτε από ομάδα αλλοδαπών που βρίσκεται στη χώρα μας.
