Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας
Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη
Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, νωρίς το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς.
Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 22χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να κινείται με 197 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντάς το κατά 97 χλμ/ώρα και θέτοντας σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προχώρησε σε αντικανονική αναστροφή.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ βεβαιώθηκαν οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις και όπως διαπιστώθηκε, ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
