Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Αυτοκίνητο Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας Σύλληψη

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, νωρίς το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 22χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να κινείται με 197 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντάς το κατά 97 χλμ/ώρα και θέτοντας σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προχώρησε σε αντικανονική αναστροφή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ βεβαιώθηκαν οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις και όπως διαπιστώθηκε, ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης