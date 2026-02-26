Ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ 43χρονος που καλούσε σε επίθεση κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου μέσω social media
Έγινε έρευνα από τις Αρχές και εντοπίστηκε ο διαχειριστής του λογαριασμού που έκανε τα επιθετικά και επειλητικά σχόλια

Δικογραφία σε βάρος 43χρονου που επιτέθηκε μέσω social media στην Αφροδίτη Λατινοπούλου σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο συγκεκριμένος λογαριασμός φέρεται να δημοσίευσε σχόλιο με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, κάτω από αναρτημένο απόσπασμα συνέντευξης πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας υπήρξε αλληλογραφία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Από την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου μία εβδομάδα ένας χρήστης των social media είχε σχολιάσει κάτω από δηλώσεις της κ. Λατινοπούλου την φράση «ας της φυτέψει κάποιος μια σφαίρα στο κεφάλι» προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου της ευρωβουλευτού η οποία με ανάρτησή της είχε κάνει γνωστό ότι θα φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 43χρονου ημεδαπού για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος φέρεται να προέβη σε δημοσίευση σχολίου, με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, σε αναρτημένο απόσπασμα συνέντευξης του πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, την αλληλογραφία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».
