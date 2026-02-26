Φοιτητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη σήμερα στα Προπύλαια, κλείνει στις 10 ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»
Στις 12 το μεσημέρι η συγκέντρωση των φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών πραγματοποιούν σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 στα Προπύλαια περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει από τις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Οι σύλλογοι των φοιτητών που μέχρι στιγμής έχουν πάρει απόφαση να λάβουν μέρος στο συλλαλητήριο της Αττικής είναι: Φιλοσοφικής, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Οδοντιατρικής, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικού Γεωλογικού, ΙΦΕ ΕΚΠΑ, ΑΣΟΕΕ, Πληροφορικής, Φυσικού, Μηχανικών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Επιστημών Τροφίμων, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλειολόγων, Φοιτητικός Σύλλογος Τοπογράφων ΕΜΠ και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ, Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) αναφέρει: «Τώρα είναι η ώρα όλοι μαζί να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ανατραπούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που συγκρούονται με τα δικαιώματα και τις ζωές μας. Για να φτάσει το "μαχαίρι των ευθυνών μέχρι το κόκαλο" και να τιμωρηθούν όλοι οι ποινικά και πολιτικά υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Για να βρουν και οι συγγενείς των θυμάτων το δίκιο τους. Για να έχουμε σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο, τα εξαντλητικά 13ωρα. Για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».
