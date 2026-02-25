Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Απάτη στην Κοζάνη: Έπεισαν 62χρονο να μεταφέρει χρήματα σε δήθεν λογαριασμό επενδύσεων και του απέσπασαν 34.000 ευρώ
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 67χρονου, ενώ, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τουλάχιστον ακόμη 2 ατόμων
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που τελέστηκε σε βάρος 62χρονου.
Ειδικότερα, ο 62χρονος κατήγγειλε ότι, τον περασμένο Ιούνιο επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του άγνωστη γυναίκα και από κοινού με συνομιλητή της έναν ακόμη άγνωστο άνδρα, τον έπεισαν παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθή, να δημιουργήσει λογαριασμό επενδύσεων με υποτιθέμενο κέρδος, όπου εκεί αφού μετέφερε συνολικά το χρηματικό ποσό των 33.952,20 ευρώ. Στη συνέχεια κατάφεραν να του αποσπάσουν, μέσω τραπεζικών συναλλαγών το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.
Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 67χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του αριθμού τηλεφώνου με τον οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τουλάχιστον ακόμη 2 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
