Συνελήφθη ο 47χρονος δραπέτης που το έσκασε από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη
Εντοπίστηκε σε οικισμό Ρομά - Ο 47χρονος είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων, ωστόσο κατάφερε να αποδράσει πηδώντας από το μπαλκόνι του θαλάμου που νοσηλευόταν
Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος δραπέτευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από την Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί ένα 24ωρο νωρίτερα για ιατρικές εξετάσεις λόγω καρδιολογικού προβλήματος που επικαλέστηκε.
Ο 47χρονος Ρομά είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του μετά από καταδικαστική απόφαση.
Η συγκεκριμένη απόφαση είχε εκδοθεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κι αφορούσε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για τις πράξεις της διακεκριμένης κλοπής, της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και της αντίστασης.
Το έσπασε πηδώντας από το μπαλκόνιΜετά την απόδραση του, η οποία έγινε από το μπαλκόνι του δωματίου όπου νοσηλευόταν, σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και άμεσα ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
