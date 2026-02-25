Συνελήφθη ο 47χρονος δραπέτης που το έσκασε από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη
Δραπέτης σύλληψη Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Εντοπίστηκε σε οικισμό Ρομά - Ο 47χρονος είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο λόγω καρδιακών προβλημάτων, ωστόσο κατάφερε να αποδράσει πηδώντας από το μπαλκόνι του θαλάμου που νοσηλευόταν 

Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνελήφθη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος δραπέτευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από την Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί ένα 24ωρο νωρίτερα για ιατρικές εξετάσεις λόγω καρδιολογικού προβλήματος που επικαλέστηκε.

Το έσπασε πηδώντας από το μπαλκόνι

Μετά την απόδραση του, η οποία έγινε από το μπαλκόνι του δωματίου όπου νοσηλευόταν, σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και άμεσα ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Ο 47χρονος Ρομά είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του μετά από καταδικαστική απόφαση.

Η συγκεκριμένη απόφαση είχε εκδοθεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κι αφορούσε συνολική ποινή φυλάκισης 4 ετών και 7 μηνών για τις πράξεις της διακεκριμένης κλοπής, της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και της αντίστασης.
