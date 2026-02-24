Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Άφησε το αμάξι του για να πάει στη λαϊκή στον Άλιμο και έπιασε φωτιά, δείτε βίντεο
Το αυτοκίνητο μάρκας Smart καταστράφηκε ολοσχερώς
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Άνω Καλαμάκι, όταν ένα αυτοκίνητο μάρκας Smart τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον πανικό σε περαστικούς και εμπόρους της λαϊκής αγοράς.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ιωνίας, στο ύψος της πλατείας Καραϊσκάκη στον Άλιμο. Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο, καθώς ο ιδιοκτήτης του είχε μεταβεί στην λαϊκή όταν ξαφνικά, το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει πυκνούς καπνούς και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι φλόγες το τύλιξαν ολοκληρωτικά.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί στα διπλανά οχήματα αναφέρει το notia.gr. Όπως φαίνεται και στα βίντεο από το σημείο, το Smart καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς από τη φωτιά έμεινε μόνο ο σκελετός του.
Ως πιθανότερο αίτιο της πυρκαγιάς εξετάζεται η μηχανική βλάβη ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στο σημείο, πριν ξεσπάσει η φωτιά, παρατήρησαν καπνούς να βγαίνουν από το Smart και ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη. Εκείνος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να απάντησε καθησυχαστικά πως «το κάνει συχνά», λίγο πριν το όχημα παραδοθεί στις φλόγες.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο οι σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα και η προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία της Λεωφόρου Ιωνίας.
