Παραδόθηκαν πέντε υπερσύγχρονα ταχύπλοα στην Πυροσβεστική, δείτε βίντεο

«Ταχύτητα και αξιοπιστία στην πρώτη γραμμή»

Σημείωσε πως η ανθεκτικότητα της Ελλάδας εξαρτάται από τις δυνατότητες που διαθέτει ταυτόχρονα σε στεριά, αέρα και θάλασσα.«Η σημερινή προσθήκη υπηρετεί ακριβώς αυτή τη λογική., όχι περιστασιακά, αλλά ως», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια για νησιά και ακτές, αλλά και σε πιο ισχυρή εμπιστοσύνη πολιτών και επισκεπτών.«Κερδίζει ακόμα το Πυροσβεστικό Σώμα αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία, καθώς μπορεί να επιχειρεί συνδυαστικά από ξηράς, αέρος και θαλάσσης», ανέφερε, εστιάζοντας παράλληλα στη σημασία της διαλειτουργικότητας με το Λιμενικό Σώμα.Από την πλευρά του, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος,, επεσήμανε την τεχνολογική υπεροχή των νέων αποκτημάτων.«Το Πυροσβεστικό Σώμα παραλαμβάνει πέντε σύγχρονα πυροσβεστικά ταχύπλοα σκάφη.», κατέληξε ο Αρχηγός.