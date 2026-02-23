Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Θεσσαλονίκη: Έμπαιναν μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους με 4X4 και έσκαβαν για να βρουν αρχαία
Επ΄ αυτοφώρω συνελήφθησαν οι τρεις δράστες - Σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση
Στη σύλληψη τριών ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς προχώρησαν οι Αρχές σε περιοχή της Θεσσαλονίκη.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος την Κυριακή (22/2), με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν δύο Έλληνες, ηλικίας 63 και 30 ετών, καθώς και έναν 60χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι φέρονται να προέβαιναν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, που βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Γραφείο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διενέργεια συστηματικών παράνομων αρχαιολογικών ερευνών, τόσο εντός όσο και εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, επιδιώκοντας την ανεύρεση και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, ο 63χρονος και ο 30χρονος εντόπιζαν περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ ο 63χρονος, αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και αυτοσχέδια όργανα διασκόπησης υπεδάφους, αποφάσιζε για την πραγματοποίηση των λαθρανασκαφών. Για τη μετάβασή τους σε δυσπρόσιτες περιοχές χρησιμοποιούσαν όχημα τύπου 4x4, ενώ οι παράνομες ανασκαφές γίνονταν με τη συμμετοχή και των τριών, χρησιμοποιώντας φτυάρι, αξίνα και μεταλλικούς λοστούς.
Το πρωί της Κυριακής οι τρεις άνδρες μετέβησαν σε αγροτική περιοχή εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, πλησίον οικισμού της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ότι διενεργούσαν παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και είχαν ήδη προχωρήσει σε διάνοιξη οπής στο έδαφος. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω.
Κατά τις έρευνες στον χώρο, στις οικίες τους και σε σωματικούς ελέγχους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία πρόσφορα για ανασκαφές (φτυάρι, αξίνα και δύο μεταλλικοί λοστοί), κυνηγετική καραμπίνα με 50 φυσίγγια και μαχαίρι, αυτοσχέδιες ξύλινες και μεταλλικές ράβδοι διασκόπησης υπεδάφους, φακός κεφαλής, φορητός φακός, καλώδια, προστατευτικά γυαλιά εργασίας, καθώς και βιβλίο ραβδοσκοπίας.
Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ο κατασχεθείς εξοπλισμός θα αποσταλεί για φύλαξη στη Μεραρχία Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού Ξηράς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
