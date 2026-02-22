Δεν άντεχα να τα ακούω να φωνάζουν και τα πυροβόλησα, είπε ο 46χρονος που επιτέθηκε στα παιδιά στο Αίγιο

Με τραύματα από σκάγια κυνηγετικές καραμπίνας νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Αιγίου και στο Καραμανδάνειο οι τέσσερις ανήλικοι που πυροβόλησε 45χρονος στο Αίγιο.Ο 45χρονος που συνελήφθη φέρεται να ομολόγησε την πράξη του λέγοντας πως ήθελε να εκφοβίσει τα παιδιά . «Δεν άντεχα να τα ακούω να φωνάζουν για αυτό βγήκα από το σπίτι και πυροβόλησα. Σκοπός μου ήταν να τα εκφοβίσω για να φύγουν», είπε ο 45χρονος σύμφωνα με τον ALPHA.Τρία από τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αιγίου και σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς έχουν υποστεί σοκ. Ο 15χρονος που τραυματίστηκε από σκάγια στα πόδια χειρουργήθηκε στο Καραμανδάνειο την Κυριακή, σύμφωνα με το STAR.





«Δεν μπόρεσαν να βγάλουν όλα τα σκάγια»



«Δεν μπόρεσαν να βγάλουν όλα τα σκάγια από τα πόδια του, έχει ακόμα 10 σκάγια στα πόδια του βλέπουμε πως θα αντιδράσει ο οργανισμός αν θα μείνουν για πάντα μέσα ή θα τα βγάλει. Αυτός είχε σκοπό να τραυματίσει τα παιδιά, έριξε ευθεία, έριξε δύο βολές και πισώπλατα», είπε ο πατέρας του 15χρονου.



«Ακόμα και φασαρία να έκαναν δέκα η ώρα το βράδυ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να πυροβολήσεις. Έχω οργή μέσα μου τώρα δεν θέλω να τον δω αυτό τον άνθρωπο για έναν που πήγε να μου σκοτώσει το παιδί τι να πω», συμπλήρωσε.



Τα παιδιά δεν τον έχουν πειράξει, δεν τον έχουν ενοχλήσει είμαστε κατηγορηματικοί, τα παιδιά περνούσαν και δεν έχουν ξαναπεράσει από εκεί», ανέφερε.

Πυροβόλησε με ευθεία βολή

Κλείσιμο

Οι καραμπίνες του 45χρονου που κατασχέθηκαν

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την αυτοψία που έγινε στην περιοχή που σημειώθηκε το επεισόδιο, οι αστυνομικοί «εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου».Στη συνέχεια, δε, διαπιστώθηκε από την κατεύθυνση των βολών ότι «αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου».Ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του κατηγορούμενου και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.Ο συλληφθείς, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.