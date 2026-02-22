Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Αίγιο: Με ευθεία βολή πυροβόλησε τους ανήλικους ο 45χρονος
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του μετά τους πυροβολισμούς από τους οποίους τραυματίστηκαν τέσσερις ανήλικοι
Νέες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς κατά ανηλίκων στο Αίγιο δίνει η αστυνομία με την ανακοίνωσή της για τη σύλληψη του 45χρονου άνδρα που άνοιξε που χρησιμοποιώντας καραμπίνα.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, από την αυτοψία που έγινε στην περιοχή που σημειώθηκε το επεισόδιο, οι αστυνομικοί «εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου».
Στη συνέχεια, δε, διαπιστώθηκε από την κατεύθυνση των βολών ότι «αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου».
Υπενθυμίζεται ότι από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τέσσερις ανήλικοι ενώ σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».
Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.
Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.
Ο συλληφθείς, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλης Έδρα Αιγίου.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΣυνελήφθη χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
