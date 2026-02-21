Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο
Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο
Τρεις ανήλικοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο άνδρας που πυροβόλησε τέσσερα ανήλικα αγόρια στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος το βράδυ της Παρασκευής.
Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ομολόγησε την πράξη του.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν πυροβολισμούς.
Τρεις ανήλικοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ομολόγησε την πράξη του.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν πυροβολισμούς.
Τρεις ανήλικοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα