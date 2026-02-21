Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Πυροβολισμοί Σύλληψη Αστυνομία

Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο

Τρεις ανήλικοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

Συνελήφθη 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους στο Αίγιο
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, ο άνδρας που πυροβόλησε τέσσερα ανήλικα αγόρια στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 45χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ομολόγησε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής, οι τέσσερις ανήλικοι περπατούσαν κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος όταν, δέχτηκαν πυροβολισμούς.

Τρεις ανήλικοι που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο. Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα του θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
