Αίγιο: Πισώπλατα πυροβόλησε τους ανήλικους ο 45χρονος, ο ένας 15χρονος δέχθηκε 12 σκάγια στα πόδια
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Πυροβολισμοί Καραμπίνα Πατέρας

Αίγιο: Πισώπλατα πυροβόλησε τους ανήλικους ο 45χρονος, ο ένας 15χρονος δέχθηκε 12 σκάγια στα πόδια

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι γιατροί που περιέθαλψαν τους ανήλικους είπαν ότι «θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τα παιδιά»

Αίγιο: Πισώπλατα πυροβόλησε τους ανήλικους ο 45χρονος, ο ένας 15χρονος δέχθηκε 12 σκάγια στα πόδια
10 ΣΧΟΛΙΑ
Πισώπλατα πυροβόλησε ο 45χρονος που συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ κατά ανήλικων στο Αίγιο, όπως καταγγέλλει ο πατέρας ενός εκ των παιδιών.

Όπως είπε στο STAR «είχαν βγει για βόλτα 5 ανήλικοι και 10 το βράδυ όπως πέρναγαν από ένα σημείο του Αιγίου τους πυροβολήσανε. Τους πυροβόλησε με καραμπίνα δύο φορές».

«Τα παιδιά ήταν πλάτη, περπατούσανε, δεν ήταν στάσιμοι, Ο δικός μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» πρόσθεσε ο πατέρας του 15χρονου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι γιατροί που περιέθαλψαν τους πέντε ανήλικους είπαν ότι «θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τα παιδιά.


Η επίθεση σε βάρος των ανήλικων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ενώ περπατούσαν κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος

Οι τρεις από τους ανήλικους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης