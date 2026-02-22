Αίγιο: Πισώπλατα πυροβόλησε τους ανήλικους ο 45χρονος, ο ένας 15χρονος δέχθηκε 12 σκάγια στα πόδια

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι γιατροί που περιέθαλψαν τους ανήλικους είπαν ότι «θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τα παιδιά»