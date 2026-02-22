Αίγιο: Πισώπλατα πυροβόλησε τους ανήλικους ο 45χρονος, ο ένας 15χρονος δέχθηκε 12 σκάγια στα πόδια
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι γιατροί που περιέθαλψαν τους ανήλικους είπαν ότι «θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τα παιδιά»
Πισώπλατα πυροβόλησε ο 45χρονος που συνελήφθη αφού άνοιξε πυρ κατά ανήλικων στο Αίγιο, όπως καταγγέλλει ο πατέρας ενός εκ των παιδιών.
Όπως είπε στο STAR «είχαν βγει για βόλτα 5 ανήλικοι και 10 το βράδυ όπως πέρναγαν από ένα σημείο του Αιγίου τους πυροβολήσανε. Τους πυροβόλησε με καραμπίνα δύο φορές».
«Τα παιδιά ήταν πλάτη, περπατούσανε, δεν ήταν στάσιμοι, Ο δικός μου έχει 12 σκάγια στα πόδια» πρόσθεσε ο πατέρας του 15χρονου.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι γιατροί που περιέθαλψαν τους πέντε ανήλικους είπαν ότι «θα μπορούσε να είχε σκοτώσει τα παιδιά.
Η επίθεση σε βάρος των ανήλικων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ενώ περπατούσαν κοντά στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος
Οι τρεις από τους ανήλικους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου ενώ ο τέταρτος που είχε πιο σοβαρά τραύματα από σκάγια στα πόδια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο της Πάτρας.
