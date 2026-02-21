Δύο συλλήψεις οδηγών και 642 τροχαίες παραβάσεις μέσα σε μία ημέρα στην Αττική
Οι δύο οδηγοί ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγοί με ένδειξη άνω των 0.60 mg/l - Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 6.145 έλεγχοι

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21-2-2026), πραγματοποιήθηκαν 6.145 έλεγχοι στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 20 Φεβρουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (21-2-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό βεβαιώθηκαν συνολικά 642 παραβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται 9 για παραβίαση σηματοδοτών, 2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 25 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 9 για χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α., ενώ αφαιρέθηκαν 44 άδειες κυκλοφορίας, 118 άδειες ικανότητας οδήγησης, 7 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 64 οχήματα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 6.145 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 47 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν δύο οδηγοί με ένδειξη άνω των 0.60 mg/l.

Σχετικές εξορμήσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

Thema Insights

