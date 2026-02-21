«Ψωμιά, λουλούδια, αρβυλάκια χακί, ψάρεμα»: Με κωδικούς μιλούσε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο, ο Αλβανός «εγκέφαλος»» και ο τζογαδόρος επιλοχίας

Πέντε συλλήψεις, η δικογραφία για τα ναρκωτικά αφορά 28 πρόσωπα, ενώ διεξάγεται και δεύτερη έρευνα για τοκογλυφία - Πώς δρούσε το κύκλωμα, πώς έπεσαν στα χέρια των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ.





Στον «πυρήνα» της υπόθεσης βρίσκονται οι συνομιλίες. Όχι με ευθείες αναφορές σε ναρκωτικά, ποσότητες ή χρήματα, αλλά με ένα εσωτερικό λεξιλόγιο που, κατά την αποτίμηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.- είχε ως στόχο να καλύπτει είδη, γραμμάρια, κιλά και συναλλαγές. Στις καταγραφές εμφανίζονται συνθηματικά, όπως «ψωμί» και «ψωμιά» για κιλό και κιλά κοκαΐνης, «μπλε» για φιξάκια σε μπλε σελοφάν, «άσος» για 1 γραμμάριο, «λίτρο» και «μισό λίτρο» για ένα και μισό γραμμάριο, αντίστοιχα.











Οι συλλήψεις δύο γυναικών, στις 13 Μαΐου 2025 και στις 15 Ιουνίου 2025, κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο «Blue Star II» στο λιμάνι της Ρόδου, με 2.240 και 2.248 γραμμάρια κοκαΐνης αντίστοιχα,





Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε συνομιλία της 7ης Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του 39χρονου και 22χρονης, ήδη κρατούμενης, όπου καταγράφεται ότι οι Αρχές γνώριζαν τη μεταφορά «πριν από την αποβίβαση», ακόμη και λεπτομέρειες ρουχισμού. Στην ίδια συνομιλία γίνεται αναφορά σε πληροφορία «απ’ αλλού απ’ έξω» και μνεία σε «ενοικιαζόμενα», λέξη που αξιολογείται σε συνάρτηση με την αρχική καταγγελία για εταιρεία ενοικιαζόμενων οχημάτων.



Καταγράφονται επίσης τηλεφωνικές επαφές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2025 μεταξύ του 39χρονου και 37χρονου αστυνομικού, με φράση «λεφτά για το σπίτι», που, σύμφωνα με την αποτίμηση των «Αδιάφθορων», συνδέεται με οικονομική δοσοληψία για ακίνητο. Σε άλλη επικοινωνία γίνεται αναφορά σε «301» ως ένδειξη διαμερίσματος, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανής μη τυπικής σχέσης χρήσης χώρων.



Κλείσιμο



Σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης βρίσκεται, δε, δικογραφία για απάτη, ξέπλυμα και τοκογλυφία, με εμπλεκόμενους έναν 37χρονο κι έναν 41χρονο αρχιφύλακα και μια 37χρονη, συγγενή του τελευταίου. Επιπλέον, εμπλέκονται για κατοχή, χρήση και δοσοληψίες με το κύκλωμα τέσσερις Αλβανοί ηλικίας 36, 32, 33 και 37 ετών, εννέα ημεδαποί/ημεδαπές ηλικίας 57, 39, 38, 34, 29, 40, 28, 34 και 45 ετών, μια Ρωσίδα ηλικίας 50 ετών και δύο Πακιστανοί ηλικίας 29 και 24 ετών.



Δεύτερη, ξεχωριστή έρευνα για τοκογλυφία



Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που εξετάζεται αυτοτελώς, αφορά τοκογλυφία, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων. Καταγγελία εργολάβου, στις 9 Ιουλίου 2025, περιγράφει ρευστοποίηση επιταγών με παρακράτηση 25% και δανεισμό με επιτόκιο 50% τον μήνα. Στο υλικό περιλαμβάνονται αναφορές σε οφειλή 36.000 ευρώ, εκ των οποίων 16.000 ευρώ φέρονται ως τοκογλυφικό όφελος, και σε «παραχώρηση» εννέα διαμερισμάτων.



Άρση τραπεζικού απορρήτου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουλίου 2025 κατέγραψε διαχείριση σε μετρητά τουλάχιστον 369.922 ευρώ, με ανάλυση πιστώσεων που αξιολογούνται ως δυσανάλογες σε σχέση με δηλωθέντα εισοδήματα.



Με κεντρικό άξονα τους κωδικοποιημένους διαλόγους και τα συνθηματικά που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, η δικογραφία για διακίνηση κοκαΐνης περνά σε κύρια ανάκριση μετά την άσκηση κακουργηματικών διώξεων σε βάρος πέντε συλληφθέντων. Συνολικά 28 πρόσωπα περιλαμβάνονται στο βασικό σκέλος, ενώ ξεχωριστή έρευνα αφορά τοκογλυφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων.Στον «πυρήνα» της υπόθεσης βρίσκονται οι συνομιλίες. Όχι με ευθείες αναφορές σε ναρκωτικά, ποσότητες ή χρήματα, αλλά με ένα εσωτερικό λεξιλόγιο που, κατά την αποτίμηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.- είχε ως στόχο να καλύπτει είδη, γραμμάρια, κιλά και συναλλαγές. Στις καταγραφές εμφανίζονται συνθηματικά, όπως «ψωμί» και «ψωμιά» για κιλό και κιλά κοκαΐνης, «μπλε» για φιξάκια σε μπλε σελοφάν, «άσος» για 1 γραμμάριο, «λίτρο» και «μισό λίτρο» για ένα και μισό γραμμάριο, αντίστοιχα.Ο αναγραμματισμός «ΣΑΠΟ» ερμηνεύεται ως «πόσα», ενώ λέξεις όπως «κουβάς», «πλαστικό», «νερό», «αφρός» και «χρώμα μήλο» είναι αναφορές στην κοκαΐνη . Για την κάνναβη χρησιμοποιούνται όροι, όπως «λουλούδια» και «αρβυλάκια χακί», ενώ «ψάρεμα» φέρεται να σημαίνει νέα προμήθεια. Σύμφωνα με τη Δημοκρατική της Ρόδου , η δικογραφία αποδίδει στην οργάνωση διακίνηση τουλάχιστον 7 κιλών κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία άνω των 700.000 ευρώ. Η μεταφορά φέρεται να γινόταν κυρίως μέσω ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τον Πειραιά προς Ρόδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προς Κω.Οι συλλήψεις δύο γυναικών, στις 13 Μαΐου 2025 και στις 15 Ιουνίου 2025, κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο «Blue Star II» στο λιμάνι της Ρόδου, με 2.240 και 2.248 γραμμάρια κοκαΐνης αντίστοιχα, αξιολογούνται ως κομβικό σημείο που ανέκοψε προσωρινά τη ροή . Η άρση απορρήτου των τηλεφωνικών τους συνδέσεων ανέδειξε κοινές επαφές, μεταξύ των οποίων 39χρονο υπήκοο Αλβανίας, που εμφανίζεται ως πρόσωπο κεντρικού ενδιαφέροντος.Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε συνομιλία της 7ης Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του 39χρονου και 22χρονης, ήδη κρατούμενης, όπου καταγράφεται ότι οι Αρχές γνώριζαν τη μεταφορά «πριν από την αποβίβαση», ακόμη και λεπτομέρειες ρουχισμού. Στην ίδια συνομιλία γίνεται αναφορά σε πληροφορία «απ’ αλλού απ’ έξω» και μνεία σε «ενοικιαζόμενα», λέξη που αξιολογείται σε συνάρτηση με την αρχική καταγγελία για εταιρεία ενοικιαζόμενων οχημάτων.Καταγράφονται επίσης τηλεφωνικές επαφές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2025 μεταξύ του 39χρονου και 37χρονου αστυνομικού, με φράση «λεφτά για το σπίτι», που, σύμφωνα με την αποτίμηση των «Αδιάφθορων», συνδέεται με οικονομική δοσοληψία για ακίνητο. Σε άλλη επικοινωνία γίνεται αναφορά σε «301» ως ένδειξη διαμερίσματος, στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανής μη τυπικής σχέσης χρήσης χώρων.Κατηγορούμενοι στην πρώτη φάση, που θα απολογηθούν την Καθαρά Δευτέρα και την Τρίτη, είναι οι συλληφθέντες και συγκεκριμένα ένας 39χρονος Αλβανός που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 45χρονος και ένας 36χρονος, ομοεθνείς του, ένας 41χρονος επιλοχίας και ένας 33χρονος ημεδαπός. Συγκατηγούμενοί τους είναι μια 31χρονη ημεδαπή, μια 23χρονη Αλβανή κρατούμενες, μια 29χρονη ημεδαπή κι ένας 41χρονος Αλβανός.Σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης βρίσκεται, δε, δικογραφία για απάτη, ξέπλυμα και τοκογλυφία, με εμπλεκόμενους έναν 37χρονο κι έναν 41χρονο αρχιφύλακα και μια 37χρονη, συγγενή του τελευταίου. Επιπλέον, εμπλέκονται για κατοχή, χρήση και δοσοληψίες με το κύκλωμα τέσσερις Αλβανοί ηλικίας 36, 32, 33 και 37 ετών, εννέα ημεδαποί/ημεδαπές ηλικίας 57, 39, 38, 34, 29, 40, 28, 34 και 45 ετών, μια Ρωσίδα ηλικίας 50 ετών και δύο Πακιστανοί ηλικίας 29 και 24 ετών.Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που εξετάζεται αυτοτελώς, αφορά τοκογλυφία, κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων. Καταγγελία εργολάβου, στις 9 Ιουλίου 2025, περιγράφει ρευστοποίηση επιταγών με παρακράτηση 25% και δανεισμό με επιτόκιο 50% τον μήνα. Στο υλικό περιλαμβάνονται αναφορές σε οφειλή 36.000 ευρώ, εκ των οποίων 16.000 ευρώ φέρονται ως τοκογλυφικό όφελος, και σε «παραχώρηση» εννέα διαμερισμάτων.Άρση τραπεζικού απορρήτου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2023 έως 30 Ιουλίου 2025 κατέγραψε διαχείριση σε μετρητά τουλάχιστον 369.922 ευρώ, με ανάλυση πιστώσεων που αξιολογούνται ως δυσανάλογες σε σχέση με δηλωθέντα εισοδήματα.

Σε συνομιλία της 14ης Ιανουαρίου 2026 αναφέρεται μεταφορά 1.500 ευρώ μέσω REVOLUT και απόδοση 1.350 ευρώ σε μετρητά, με 150 ευρώ ως προμήθεια, «για να μην φανεί» ως εισόδημα. Το στοιχείο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο διερεύνησης νομιμοποίησης εσόδων.



Κατά την επιχείρηση της 18ης Φεβρουαρίου 2026 σε Αθήνα και Ρόδο, κατασχέθηκαν 327.395 ευρώ, 1.608,34 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 27,23 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις. Στην κατοχή των δύο αστυνομικών βρέθηκαν συνολικά 220.000 ευρώ σε μετρητά.



Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άσκησε κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων.