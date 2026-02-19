Τα λουλούδια, ο καφές και τα γουρουνάκια: Τα συνθηματικά της σπείρας ναρκωτικών που εξάρθρωσαν οι Αδιάφθοροι στη Ρόδο



Οι κωδικές ονομασίες



Τα «καθαρά χέρια»

Τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν στην –κατά περίπτωση- προμήθεια, αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας τόσο κατά τις επικοινωνίες τους όσο και κατά τις μετακινήσεις τους.Ενδεικτικά, αποκαλούσαν τα ναρκωτικά, «», «», «» «», «», «», «», «» ενώ όσον αφορά την ποσότητα χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «», «» και «» (αναγραμματισμός της λέξης «πόσα»).Ωστόσο, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης διακόπηκε προσωρινά, όταν τον Μάιο και Ιούνιο του 2025 συνελήφθησαν η 32χρονη και η 24χρονη, οι οποίες είχαν επωμιστεί τη. Η εν λόγω διακοπή, όπως προέκυψε, αποτελούσε στρατηγική κίνηση αυτοπροστασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, πλην όμως το αρχηγικό μέλος με την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος, ξεκίνησε τη διαδικασία ανασύνταξης, με την αναζήτηση νέων μελών.Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάποια από τα μέλη,, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της, στο πρόσωπο της οποίας το, αναγνωρίζοντας την, πράγμα που φέρεται να. Η εν λόγω, κατά τη σύλληψή της στις 13 Μαΐου 2025 από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου,Από τη συνολική έρευνα, εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διακινήσει, εκτιμώμενης αξίας πώλησης άνω των -700.000- ευρώ.Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:-327.395- ευρώ,ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους -1.608,34- γραμμαρίων,κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους -27,23- γραμμαρίων,-4- ζυγαριές ακριβείας,κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της έρευνας, υποβλήθηκε καταγγελία από επιχειρηματία σε βάρος των δύο αστυνομικών για υπόθεση τοκογλυφίας και απάτης, μέσω της παρακράτησης ποσοστών μετά από ρευστοποίηση επιταγών. Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων, πραγματοποιήθηκε οικονομική έρευνα στους αστυνομικούς, στη σύζυγο ενός εξ αυτών και σε εταιρεία. Επιπλέον, για έναν από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ακόμη μία πράξη τοκογλυφίας σε βάρος ιδιώτη.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.