Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο: Ο στρατιωτικός με αδυναμία στη ρουλέτα και η έρευνα για τοκογλύφους αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Ναρκωτικά Στρατιωτικός Αστυνομικός

Η αντίστροφη μέτρηση για το «ξήλωμα» του κυκλώματος ξεκίνησε από μία ανώνυμη καταγγελία που έκανε λόγο για έναν αστυνομικό που διακινεί κοκαΐνη την οποία προμηθεύεται από πλοίο που δένει στο λιμάνι του νησιού

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Ένας στρατιωτικός με... αδυναμία στον τζόγο συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους κατηγορούμενους που συνελήφθησαν από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. για διακίνηση ναρκωτικών στη Ρόδο.

Η αντίστροφη μέτρηση για το «ξήλωμα» του κυκλώματος ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Μαΐου όταν στα γραφεία της υπηρεσίας έφθασε μία ανώνυμη καταγγελία που έκανε λόγο για έναν αστυνομικό που διακινεί κοκαΐνη την οποία προμηθεύεται από πλοίο που δένει στο λιμάνι του νησιού. Επιπλέον, στην ίδια καταγγελία, αναφερόταν ότι ο εν λόγω αστυνομικός ξεπλένει χρήματα από τη διακίνηση μέσω αγοράς ακινήτων και μέσω εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων με συνιδιοκτήτη αστυνομικό.

Ακολούθησε έρευνα από την προέκυψε ότι η πληροφορία σχετικά με τον αστυνομικό ήταν ψευδής. Ωστόσο, από την παρακολούθηση προέκυψε η δράση άλλων ατόμων που εμπλέκονταν σε διακίνηση. Συγκεκριμένα προέκυψε η δράση κυκλώματος που μετέφερε ουσίες μέσω πλοίων με αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά και άφιξη το λιμάνι της Ρόδου.


Η... αγάπη του στρατιωτικού για τη ρουλέτα

Ως μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν τρία άτομα αλβανικής καταγωγής και δύο Έλληνες, ανάμεσά τους ένας στρατιωτικός ενώ, ως αρχηγός της οργάνωσης, εμφανίζεται ένας 40χρονος Αλβανός.

Για τον στρατιωτικό προέκυψε πως διακινούσε ναρκωτικά και ότι έπαιζε τυχερά παιχνίδια (κυρίως πόκερ και ρουλέτα) ξοδεύοντας μεγάλα χρηματικά ποσά που, φυσικά, δεν ανταποκρίνονταν στα νόμιμα εισοδήματά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι το κύκλωμα είχε διακινήσει περίπου 7 κιλά ναρκωτικών, ενώ συνολικά στη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται 25 άτομα. Από αυτούς, τέσσερις αποδίδεται ότι είχαν κεντρικό ρόλο και 16 περιφερειακή εμπλοκή.


Η έρευνα για τοκογλυφία

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση για δύο αστυνομικούς, οι οποίοι προσήχθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο έλεγχος ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ενός 43χρονου από την Αλβανία σύμφωνα με την οποία ο οι δύο ένστολοι φέρονται να πήραν από τον άνδρα επιταγές για να του δώσουν μετρητά και στη συνέχεια να του παρακράτησαν το 25% της αξίας των επιταγών.

Κλείσιμο
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι αστυνομικοί τον ανάγκασαν να τους εκχωρήσει το μισθωτήριο συμβόλαιο διαμερισμάτων και του υποσχέθηκαν να του επιστρέψουν 88.000 ευρώ. Κάτι που δεν έγινε ποτέ.
