Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο: Ο στρατιωτικός με αδυναμία στη ρουλέτα και η έρευνα για τοκογλύφους αστυνομικούς

Η αντίστροφη μέτρηση για το «ξήλωμα» του κυκλώματος ξεκίνησε από μία ανώνυμη καταγγελία που έκανε λόγο για έναν αστυνομικό που διακινεί κοκαΐνη την οποία προμηθεύεται από πλοίο που δένει στο λιμάνι του νησιού