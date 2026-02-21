Συναγερμός για 44χρονο αγνοούμενο στην Πάτρα, εντατικές έρευνες στον Γλαύκο ποταμό
Συναγερμός για 44χρονο αγνοούμενο στην Πάτρα, εντατικές έρευνες στον Γλαύκο ποταμό

O 44χρονος βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και ενδέχεται να μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του

Συναγερμός για 44χρονο αγνοούμενο στην Πάτρα, εντατικές έρευνες στον Γλαύκο ποταμό
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό 44χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου σε θαλάσσια περιοχή της Πάτρας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον Πατραϊκό κόλπο, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, νότια της πόλης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ειδική ομάδα έρευνας με drone, σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, καθώς και χερσαίες δυνάμεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. Επιπλέον, στο έργο της έρευνας συμμετέχει και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ.
ΠΑΤΡΑ: ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος βρισκόταν στην περιοχή για ψάρεμα και ενδέχεται να μπλέχτηκε στον εξοπλισμό του, πιθανότατα σε δίχτυα, γεγονός που οδήγησε στην εξαφάνισή του. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, ενώ καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με το Λιμενικό.

