Πλημμυρικά φαινόμενα στη Λήμνο: 112 προς τους κατοίκους για περιορισμό μετακινήσεων, δείτε βίντεο:
ΕΛΛΑΔΑ
Λήμνος Mήνυμα 112 Πλημμύρες

Σοβαρά προβλήματα στο νησί, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα της Λήμνου, καθώς και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ, καθώς ο χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του limnosreport, η στάθμη του νερού ανέβηκε απότομα, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Πλημμύρισε το ρεμα της Μητρόπολης στην Μύρινα.


Μετά την εκδήλωση των φαινομένων, ενεργοποιήθηκε και το 112, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία, όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου καταγράφηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για εικόνες που θύμιζαν «ποτάμι», ενώ συνεργεία του δήμου βρέθηκαν από νωρίς στο σημείο για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό των δρόμων. Παρά τις παρεμβάσεις, η κατάσταση το πρωί του Σαββάτου παρέμενε δύσκολη, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση για προσοχή μέχρι την πλήρη ύφεση των φαινομένων.
