Προσωρινά κρατούμενοι ο αρχιφύλακας και ο 38χρονος Βούλγαρος για το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού
Πάνω από 10 ώρες διήρκεσε η διαδικασία - Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις απολογίες τους δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα Ανακριτής και Εισαγγελέας να συμφωνήσουν για την κράτησή τους
Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο Βούλγαρος καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις Φυλακές Δομοκού, όσο και ο Αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
Η πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Λαμίας διήρκεσε συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορουμένων, που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες για τον καθένα.
Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις απολογίες τους και οι δύο και ιδιαίτερα η άρνηση του κατηγορητηρίου, δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα Ανακριτής και Εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή τους, σηματοδοτώντας την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος εντός των φυλακών.
Ο συνήγορος του αρχιφύλακα δήλωσε ότι η δικογραφία έχει δρόμο ακόμη, εμμένοντας στην αθωότητα του πελάτη του κάνοντας λόγο για ενδείξεις και όχι αποδείξεις. «Αιτηθήκαμε και την άρση απορρήτου για τον εντολέα μας προκειμένου να καταδειχθεί ότι δεν είχε προηγηθεί καμία προηγούμενη συνενόηση με τον οιονδήποτε» τόνισε και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταδειχθεί το βάσιμο των ισχυρισμών του αρχιφύλακα.
Συνήγορος Αρχιφύλακα: Αιτηθήκαμε την άρση απορρήτου του
