Ο Βούλγαρος δολοφόνος κάνει βόλτες μαζί με τον αρχιφύλακα λίγο πριν σκοτώσει τον ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Δείτε βίντεο ντοκουμέντο
Ο Βούλγαρος δολοφόνος κάνει βόλτες μαζί με τον αρχιφύλακα λίγο πριν σκοτώσει τον ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Δείτε βίντεο ντοκουμέντο
Στις καταθέσεις τους ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας δίνουν πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε πριν και μετά τη δολοφονία, αλλά για τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσιάζουν κενά στην αφήγησή τους
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε οπτικό υλικό από τις φυλακές Δομοκού, όπου την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου δολοφονήθηκε ένας 43χρονος ισοβίτης.
Το βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή Live News καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις πριν και μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η στιγμή της δολοφονίας δεν αποτυπώνεται σε βίντεο, καθώς σημειώθηκε στο πρώην αρχιφυλακείο, σε «τυφλό σημείο» που δεν καλυπτόταν από κάμερα ασφαλείας. Την ίδια ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο πώς το όπλο βρέθηκε εντός του καταστήματος κράτησης.
Στις 18:49, το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη να φτάνει στο κελί του 43χρονου. Ένα λεπτό αργότερα, οι δύο άνδρες κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς να προκύπτει ένταση.
Στις 18:52 εμφανίζονται στον χώρο του υπαρχιφυλακείου, όπου συναντούν έναν συγκρατούμενο τους και τον 50χρονο αρχιφύλακα.
Στις 18:56 κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο, όπου λίγα λεπτά αργότερα διαπράττεται το έγκλημα.
Λίγο πριν από τις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγράφονται να κινούνται βιαστικά στον διάδρομο, δευτερόλεπτα μετά την εκτέλεση.
Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας έχει περιγράψει δύο διαφορετικές εκδοχές. Στην πρώτη κατάθεσή του ανέφερε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές. Στη δεύτερη το αρνήθηκε, διατηρώντας πάντως τη θέση ότι το έγκλημα εκτυλίχθηκε μπροστά του.
Το χρονικό των κινήσεων
Αντιφάσεις και καταθέσειςΜαρτυρίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν συχνές προστριβές μεταξύ του κατηγορούμενου αρχιφύλακα και του θύματος. Κεντρικό ερώτημα παραμένει ποιος οργάνωσε τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο. Ο αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι ζήτησαν τη συνάντηση, ωστόσο μάρτυρας καταθέτει πως άκουσε τους κρατούμενους να λένε ότι ο ίδιος την πρότεινε. Για την υπόθεση έχουν ήδη καταθέσει σωφρονιστικοί υπάλληλοι και κρατούμενοι που γνώριζαν τους εμπλεκόμενους.
Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας έχει περιγράψει δύο διαφορετικές εκδοχές. Στην πρώτη κατάθεσή του ανέφερε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές. Στη δεύτερη το αρνήθηκε, διατηρώντας πάντως τη θέση ότι το έγκλημα εκτυλίχθηκε μπροστά του.
Τη βοήθεια από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών περιμένουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πρώην αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού, όπου δολοφονήθηκε ο 43χρονος ισοβίτης με δύο σφαίρες στο κεφάλι (τυφλό από κάμερες ασφαλείας το σημείο).
Το σκουπισμένο όπλο και τα «κενά μνήμης» στις καταθέσεις του αρχιφύλακα και του Βούλγαρου
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα δύο άτομα: ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης και ο αρχιφύλακας. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν πείθουν τις δικαστικές αρχές με το σενάριο που παρουσίασαν, ότι δηλαδή τους επιτέθηκε το θύμα με σκοπό να σκοτώσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο.
Καθαρό από αποτυπώματα και DNA το φονικό Colt
Από τις αρχές έχει ληφθεί δείγμα από τα χέρια των δύο συλληφθέντων για ίχνη πυρίτιδας, αλλά και από τον Αλκέτ Ριζάι, παρά το γεγονός ότι ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας αρνούνται την παρουσία του τρίτου στο σημείο. Υπάρχουν, όμως, πολλές καταθέσεις που αναφέρουν πως ήταν κοντά στον χώρο της δολοφονίας, γι' αυτό και έγινε η λήψη δείγματος και από εκείνον.
Ο χώρος που έγινε η δολοφονία είναι κλειστός, άρα είναι πιθανό σε κάποιο άτομο που βρισκόταν εκεί -ακόμη και αν δεν πυροβόλησε ο ίδιος- να εντοπιστεί πυρίτιδα πάνω του. Επομένως, το εύρημα αυτό μπορεί να μην δείξει ποιος πυροβόλησε, αλλά είναι πολύ πιθανό να αποδείξει την παρουσία συγκεκριμένων ατόμων στο σημείο.
Η πιθανότητα να είχε το όπλο το θύμα πάνω του είναι πολύ μικρή. Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει πάλη, ενώ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι το όπλο βρέθηκε καθαρό από DNA και αποτυπώματα.
Αυτό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα:
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι το σκούπισαν, αυτό δεν αποδομεί το σενάριο της πάλης;
Γιατί να καθαρίσει κάποιος το όπλο, αν στη συνέχεια σκοπεύει να παραδεχτεί την πράξη;
Τέλος, στις καταθέσεις τους ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας δίνουν πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε πριν και μετά τη δολοφονία. Ωστόσο, για τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσιάζουν κενά στην αφήγησή τους, γεγονός που έμπειροι αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Ε. χαρακτηρίζουν ως «δείγμα ενοχής».
«Κενά μνήμης» στις καταθέσεις
