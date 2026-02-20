Ο Βούλγαρος δολοφόνος κάνει βόλτες μαζί με τον αρχιφύλακα λίγο πριν σκοτώσει τον ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Στις καταθέσεις τους ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας δίνουν πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε πριν και μετά τη δολοφονία, αλλά για τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσιάζουν κενά στην αφήγησή τους