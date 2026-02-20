«Ήμουν σε άμυνα» ισχυρίστηκε ο 38χρονος Βούλγαρος για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Όπως τόνισε ο δικηγόρος του, ο 38χρονος ό,τι έκανε, το έκανε για να σώσει πρώτα τη ζωή του αρχιφύλακα και σε δεύτερο στάδιο τη δική του ζωή - Ζήτησε αναπαράσταση του φονικού