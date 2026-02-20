Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Το σκουπισμένο όπλο και τα «κενά μνήμης» στις καταθέσεις του αρχιφύλακα και του Βούλγαρου
Δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού: Το σκουπισμένο όπλο και τα «κενά μνήμης» στις καταθέσεις του αρχιφύλακα και του Βούλγαρου
Στις καταθέσεις τους ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας δίνουν πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε πριν και μετά τη δολοφονία, αλλά για τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσιάζουν κενά στην αφήγησή τους
Τη βοήθεια από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών περιμένουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πρώην αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού, όπου δολοφονήθηκε ο 43χρονος ισοβίτης με δύο σφαίρες στο κεφάλι (τυφλό από κάμερες ασφαλείας το σημείο).
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα δύο άτομα: ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης και ο αρχιφύλακας. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν πείθουν τις δικαστικές αρχές με το σενάριο που παρουσίασαν, ότι δηλαδή τους επιτέθηκε το θύμα με σκοπό να σκοτώσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο.
Από τις αρχές έχει ληφθεί δείγμα από τα χέρια των δύο συλληφθέντων για ίχνη πυρίτιδας, αλλά και από τον Αλκέτ Ριζάι, παρά το γεγονός ότι ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας αρνούνται την παρουσία του τρίτου στο σημείο. Υπάρχουν, όμως, πολλές καταθέσεις που αναφέρουν πως ήταν κοντά στον χώρο της δολοφονίας, γι' αυτό και έγινε η λήψη δείγματος και από εκείνον.
Ο χώρος που έγινε η δολοφονία είναι κλειστός, άρα είναι πιθανό σε κάποιο άτομο που βρισκόταν εκεί -ακόμη και αν δεν πυροβόλησε ο ίδιος- να εντοπιστεί πυρίτιδα πάνω του. Επομένως, το εύρημα αυτό μπορεί να μην δείξει ποιος πυροβόλησε, αλλά είναι πολύ πιθανό να αποδείξει την παρουσία συγκεκριμένων ατόμων στο σημείο.
Η πιθανότητα να είχε το όπλο το θύμα πάνω του είναι πολύ μικρή. Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει πάλη, ενώ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι το όπλο βρέθηκε καθαρό από DNA και αποτυπώματα.
Αυτό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα:
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι το σκούπισαν, αυτό δεν αποδομεί το σενάριο της πάλης;
Γιατί να καθαρίσει κάποιος το όπλο, αν στη συνέχεια σκοπεύει να παραδεχτεί την πράξη;
Τέλος, στις καταθέσεις τους ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας δίνουν πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε πριν και μετά τη δολοφονία. Ωστόσο, για τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσιάζουν κενά στην αφήγησή τους, γεγονός που έμπειροι αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Ε. χαρακτηρίζουν ως «δείγμα ενοχής».
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα δύο άτομα: ένας Βούλγαρος βαρυποινίτης και ο αρχιφύλακας. Οι δύο κατηγορούμενοι δεν πείθουν τις δικαστικές αρχές με το σενάριο που παρουσίασαν, ότι δηλαδή τους επιτέθηκε το θύμα με σκοπό να σκοτώσει τον σωφρονιστικό υπάλληλο.
Από τις αρχές έχει ληφθεί δείγμα από τα χέρια των δύο συλληφθέντων για ίχνη πυρίτιδας, αλλά και από τον Αλκέτ Ριζάι, παρά το γεγονός ότι ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας αρνούνται την παρουσία του τρίτου στο σημείο. Υπάρχουν, όμως, πολλές καταθέσεις που αναφέρουν πως ήταν κοντά στον χώρο της δολοφονίας, γι' αυτό και έγινε η λήψη δείγματος και από εκείνον.
Καθαρό από αποτυπώματα και DNA το φονικό Colt
Ο χώρος που έγινε η δολοφονία είναι κλειστός, άρα είναι πιθανό σε κάποιο άτομο που βρισκόταν εκεί -ακόμη και αν δεν πυροβόλησε ο ίδιος- να εντοπιστεί πυρίτιδα πάνω του. Επομένως, το εύρημα αυτό μπορεί να μην δείξει ποιος πυροβόλησε, αλλά είναι πολύ πιθανό να αποδείξει την παρουσία συγκεκριμένων ατόμων στο σημείο.
Η πιθανότητα να είχε το όπλο το θύμα πάνω του είναι πολύ μικρή. Από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προκύπτει πάλη, ενώ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι το όπλο βρέθηκε καθαρό από DNA και αποτυπώματα.
Αυτό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα:
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι το σκούπισαν, αυτό δεν αποδομεί το σενάριο της πάλης;
Γιατί να καθαρίσει κάποιος το όπλο, αν στη συνέχεια σκοπεύει να παραδεχτεί την πράξη;
Τέλος, στις καταθέσεις τους ο Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας δίνουν πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε πριν και μετά τη δολοφονία. Ωστόσο, για τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσιάζουν κενά στην αφήγησή τους, γεγονός που έμπειροι αξιωματικοί της Δ.Α.Ο.Ε. χαρακτηρίζουν ως «δείγμα ενοχής».
«Κενά μνήμης» στις καταθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα