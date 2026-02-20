Έρχονται καταιγίδες στην Αττική, τι ώρα θα αρχίσουν οι έντονες βροχές σύμφωνα με τον Κολυδά

Η Αττική στο στόχαστρο της κακοκαιρίας - Ερχονται καταιγίδες από το μεσημέρι, πότε και πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα





Σύντομο αλλά έντονο θα είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει σήμερα, Παρασκευή 20/2 την χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, το χαλάζι και τους θυελλώδεις ανέμους.H Αττική, και ειδικότερα η Αθήνα σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγουθα δεχτεί και πάλι σήμερα απογευματινές βροχές και καταιγίδες.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:«Καλημέρα σας. "Συνεπέστατο" το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα. Δείτε ανά ώρα την εξέλιξη του καιρού».με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20-02-2026) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21-02-26) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-26) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.Πιο συγκεκριμένα,Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέριβ. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα



δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες



ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα



στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.



Το Σάββατο



α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα



β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι



γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.