Καιρός: Ξεκινά κακοκαιρία με ψυχρό μέτωπο, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική, πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι «ένα βιαστικό αλλά δυνητικά επικίνδυνο ψυχρό μέτωπο θα περάσει και από την Αττική», εξηγώντας πως η ταχεία ανύψωση θερμότερης αέριας μάζας από ψυχρότερη ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, ραγδαίων βροχοπτώσεων, χαλαζοπτώσεων και απότομης ενίσχυσης των ανέμων. Όπως αναφέρει, το μέτωπο θα περάσει από την Αττική το απόγευμα προς το βράδυ της Παρασκευής, με τα ισχυρά φαινόμενα να διαρκούν περίπου μία έως τέσσερις ώρες, ενώ το αποκορύφωμα ενδέχεται να είναι έντονο. Διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα, ωστόσο απαιτείται προσοχή λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.







ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση και αναλυτική πρόγνωση Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 στις 23:00, διατηρώντας την πορτοκαλί προειδοποίηση. Το δελτίο, που είχε εκδοθεί αρχικά στις 12:00 της ίδιας ημέρας, εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.



Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20-02-2026) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21-02-26) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.



Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-26) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.



Πιο συγκεκριμένα,



Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Την Παρασκευή



α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.



Το Σάββατο



α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.



Αυξημένα μέτρα ενόψει τριημέρου Ενόψει της αυξημένης κίνησης για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, λαμβάνονται αυξημένα μέτρα από την Τροχαία, ενώ ισχύει και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών σε βασικούς οδικούς άξονες για τη διευκόλυνση της εξόδου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.



Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας και περιλαμβάνει:



– αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

– αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,

– αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

– ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των πόλεων, καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου,

– έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και

– ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.



Παράλληλα, μέσω του σχεδιασμού, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως:



– οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

– υπερβολική ταχύτητα,

– χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,



– μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας,

– αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,

– μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,

– οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,

– οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,

– κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,

– φθαρμένα ελαστικά και

– αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).



Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της Χώρας.



Σημειώνεται ότι, κατά την εορταστική περίοδο, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.



Η ΕΛΑΣ με αφορμή την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.



Ο καιρός σήμερα Προβλέπονται αρχικά νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι οποίες θα είναι πυκνότερες στα δυτικά τμήματα, όπου θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Πελ/νησο από νωρίς το πρωί. Τοπικά στα δυτικά θα σημειωθούν χαλα΄ζοπτώσεις και οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από τοπικά θυελλώδεις ανέμους. Σταδιακά οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα πλήττοντας τη Στερεά Ελλάδα από το μεσημέρι, με καταιγίδες να πλήττουν και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στην Πίνδο πάνω από τα 1200 μ υψόμετρο. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ παγετός θα σημειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 12 βαθμούς), 1 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 3 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 5 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 5 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 3 έως 18 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 16 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες γενικά διευθύνσεις ισχυροί έως πολύ ισχυροί 6-7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Ιόνιο νότιοι ισχυροί 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς το απόγευμα.



Αρχικά αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα περιμένουμε τις πρωινές ώρες την Παρασκευή στην Αττική. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις και τοπικά καταιγίδες, οι οποίες θα εξασθενήσουν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.



Αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ.



Ο καιρός το Σάββατο 21-02-2026 Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πυκνές.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο βόρειο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός την Κυριακή 22-02-2026 Στα ανατολικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα 23-02-2026 Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.