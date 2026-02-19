Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του, σε ρυθμούς Χόλιγουντ το νησί - Δείτε φωτογραφίες

Κλείσιμο

Σε ένα εκτεταμένο κινηματογραφικό σκηνικό έχει μετατραπεί η Ύδρα, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη νέα διεθνή παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ,Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο ηθοποιός βρισκόταν στο πλοίο στην business class μαζί με δύο άτομα ακόμη, όντες απομονωμένοι, καθώς βάσει εντολής, κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες δεν μπορούσε να πλησιάσει.Ο διάσημος ηθοποιόςενώ η άφιξή του σηματοδοτεί την είσοδο της παραγωγήςΗ έναρξη των γυρισμάτων, βάσει του προγραμματισμού της παραγωγής, τοποθετείται στις 21 Φεβρουαρίου, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα. Με την άφιξη του Μπραντ Πιτ και την πλήρη ενεργοποίηση του συνεργείου,Το επίκεντρο της δραστηριότητας βρίσκεται στο λιμάνι της Ύδρας,Ένα ογκώδες, σκούρου πράσινου χρώματος φουσκωτό δοχείο νερού, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια ισχύος, έχει τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο,Το σύστημα, που θυμίζει μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης, τροφοδοτείται από αντλίες υψηλής πίεσης και εξειδικευμένο εξοπλισμό, ικανό να διοχετεύει μεγάλες ποσότητες νερού σε ελάχιστο χρόνο, ώστε να επιτυγχάνεται ρεαλιστικό εφέ έντονης βροχόπτωσης. Πρόκειται για εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, υψηλού κόστους, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος και το budget της παραγωγής.Παράλληλα, η παραγωγή έχει μισθώσει τρία καταστήματα στην παραλιακή ζώνη. Το ένα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού, ενώ τα άλλα δύο διαμορφώνονται σε σκηνικά: το πρώτο μετατρέπεται σε εκδοτήριο εισιτηρίων για ιπτάμενο δελφίνι και το δεύτερο σε παραδοσιακό καφενείο, για τις ανάγκες συγκεκριμένων σκηνών.