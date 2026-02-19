H... τέλεια καταιγίδα στην Ύδρα: Δείτε πώς θα δημιουργήσουν το «εφέ» των θυελλωδών ανέμων και της καταρρακτώδους βροχής για την ταινία του Μπραντ Πιτ

Το protothema.gr καταγράφει τις προετοιμασίες για τα γυρίσματα: Δείτε αποθήκη να μετατρέπεται σε φαρμακείο, ειδικές σωληνώσεις στα μπαλκόνια για το εφέ της βροχής και τεράστιους ανεμιστήρες που θα προκαλέσουν θυελλώδεις ανέμους