H... τέλεια καταιγίδα στην Ύδρα: Δείτε πώς θα δημιουργήσουν το «εφέ» των θυελλωδών ανέμων και της καταρρακτώδους βροχής για την ταινία του Μπραντ Πιτ

Το protothema.gr καταγράφει τις προετοιμασίες για τα γυρίσματα: Δείτε αποθήκη να μετατρέπεται σε φαρμακείο, ειδικές σωληνώσεις στα μπαλκόνια για το εφέ της βροχής και τεράστιους ανεμιστήρες που θα προκαλέσουν θυελλώδεις ανέμους
Μια εικόνα εντελώς ασυνήθιστη για την ήρεμη καθημερινότητα της Ύδρας αντικρίζει κανείς αυτές τις ημέρες στο λιμάνι του νησιού. Ανάμεσα στα πέτρινα αρχοντικά και τα αγκυροβολημένα σκάφη, δεσπόζουν δύο τεράστιοι ανεμιστήρες υψηλής ισχύος, βιομηχανικού τύπου, που έχουν τοποθετηθεί σε περίοπτα σημεία.
Πρόκειται για εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων, ενισχύοντας το σκηνικό καταιγίδας που απαιτούν οι ανάγκες των γυρισμάτων της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.
Για να επιτευχθεί το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, συνεργεία έχουν ήδη εγκαταστήσει ειδικές σωληνώσεις σε ψηλά μπαλκόνια και προσόψεις σπιτιών γύρω από το λιμάνι, ώστε να δημιουργηθεί τεχνητή νεροποντή με απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο.
Όπως λένε οι ντόπιοι, η Ύδρα ζει μέσα στο καταχείμωνο ένα «μικρό καλοκαίρι», που έχει προκαλέσει ευχάριστη αναστάτωση και έντονη οικονομική κίνηση. Μάλιστα, αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη επιστρατευτεί για να συμμετάσχουν ως κομπάρσοι στα γυρίσματα, με αμοιβή που φτάνει τα 200 ευρώ την ημέρα, γεγονός που έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των ντόπιων για την παραγωγή.
Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, ο καιρός φαίνεται πως ήδη επηρεάζει το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, για την Παρασκευή αναμένονται ισχυροί άνεμοι από τις πρωινές ώρες και βροχοπτώσεις από το απόγευμα, εξέλιξη που οδήγησε στην αναβολή ορισμένων προγραμματισμένων γυρισμάτων.
Θυελλώδεις άνεμοι και καταρρακτώδης βροχήΣύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, ο διάσημος ηθοποιός καταφθάνει στην Ύδρα αναζητώντας τη σύζυγό του μέσα σε ένα ιδιαίτερα δραματικό σκηνικό, με θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδη βροχή.
Πρωτοφανής κινητικότηταΤην ίδια ώρα, στο νησί επικρατεί πρωτοφανής κινητικότητα. Υπολογίζεται ότι περίπου 500 έως 600 άτομα της παραγωγής βρίσκονται ήδη στην Ύδρα, όταν οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 2.000. Αυτό σημαίνει ότι όσα ξενοδοχεία και εστιατόρια παραμένουν ανοιχτά μέσα στον χειμώνα είναι πλέον πλήρως γεμάτα από τεχνικούς, συνεργεία και στελέχη της ταινίας.
Με το πλοίο της γραμμής ο Μπραντ ΠιτΟ Μπραντ Πιτ έφτασε χθες το πρωί στο νησί με το πλοίο της γραμμής, συνοδευόμενος από μέλη του βασικού πυρήνα της παραγωγής. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ιδιωτικότητά του, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι επέλεξε να διαμείνει σε κατοικία γνωστού επιχειρηματία της Ύδρας.
Η προετοιμασία, ωστόσο, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς στόχος της παραγωγής είναι να αξιοποιήσει στο έπακρο το μοναδικό σκηνικό της Ύδρας για μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές σκηνές της ταινίας.
