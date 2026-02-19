Εγκατέστησαν σύστημα για τεχνητή βροχή στο λιμάνι της Ύδρας για την ταινία του Μπραντ Πιτ, έως αύριο στο νησί ο ηθοποιός - Δείτε φωτογραφίες

Στενά δρομάκια, πλατείες και χαρακτηριστικά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την αισθητική ταυτότητα του νησιού

, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες



Το επίκεντρο της δραστηριότητας βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, όπου τις τελευταίες ώρες στήνεται το βασικό σκηνικό των γυρισμάτων.



έχει στηθεί στο πλακόστρωτο του λιμανιού της Ύδρας και αποτελεί τον βασικό «πυρήνα» του μηχανισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τεχνητής βροχής στα γυρίσματα της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής.



@alejandro_pap_ Ετοιμασίες #foryourepage #Hydra #foryou #FYI #fyp ♬ Maestro In Blue - Kostas Christides







Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει ήδη μισθώσει τρία καταστήματα στην παραλιακή ζώνη. Το ένα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού, ενώ τα άλλα δύο μετατρέπονται σε σκηνικά: το πρώτο διαμορφώνεται ως εκδοτήριο εισιτηρίων για το ιπτάμενο δελφίνι και το δεύτερο ως παραδοσιακό καφενείο, προκειμένου να καλύψει ανάγκες συγκεκριμένων σκηνών. Παρά την έντονη κινητικότητα, ο Μπραντ Πιτ δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στο νησί, με την άφιξή του να αναμένεται εκτός απροόπτου έως αύριο.



Κλείσιμο

Η παρουσία του θεωρείται βέβαιο ότι



Η τεχνητή βροχή στο λιμάνι της Ύδρας Το σύστημα, που θυμίζει τεράστια δεξαμενή αποθήκευσης, τροφοδοτείται από αντλίες υψηλής πίεσης και ειδικό εξοπλισμό, ικανό να διοχετεύει μεγάλες ποσότητες νερού σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να δημιουργείται ρεαλιστικό εφέ έντονης βροχόπτωσης.



Σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό πλατό έχει αρχίσει να μετατρέπεται η Ύδρα καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τη νέα διεθνή παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ Το επίκεντρο της δραστηριότητας βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού, όπου τις τελευταίες ώρες στήνεται το βασικό σκηνικό των γυρισμάτων.Έν τω μεταξύ ένα ογκώδες, σκούρου πράσινου χρώματος φουσκωτό δοχείο νερού, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια ισχύος,που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τεχνητής βροχής στα γυρίσματα της μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής.Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει ήδη μισθώσει τρία καταστήματα στην παραλιακή ζώνη. Το ένα χρησιμοποιείται ως, ενώ τα άλλα δύο μετατρέπονται σε σκηνικά: το πρώτο διαμορφώνεται ωςγια το ιπτάμενο δελφίνι και το δεύτερο ως παραδοσιακό καφενείο, προκειμένου να καλύψει ανάγκες συγκεκριμένων σκηνών. Παρά την έντονη κινητικότητα, ο Μπραντ Πιτ δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στο νησί, με την άφιξή του να αναμένεται εκτός απροόπτου έως αύριο.Η παρουσία του θεωρείται βέβαιο ότι θα προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον , καθώς ήδη η Ύδρα κινείται σε ρυθμούς Χόλιγουντ. Το νησί βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αυξημένης πληρότητας, καθώς μέλη του πολυπληθούς συνεργείου έχουν κατακλύσει τα καταλύματα. Όλα τα ξενοδοχεία που λειτουργούν παραμένουν γεμάτα, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν καφετέριες και εστιατόρια που είναι ανοιχτά. Ενδεικτικό της κλίμακας της παραγωγής είναι ότι έξω από το ξενοδοχείο Υδρούσσα έχουν ήδη στηθεί δύο μεγάλες σκηνές, όπου θα λειτουργεί το catering για τις ανάγκες του συνεργείου.Το σύστημα, που θυμίζει τεράστια δεξαμενή αποθήκευσης, τροφοδοτείται από αντλίες υψηλής πίεσης και ειδικό εξοπλισμό, ικανό να διοχετεύει μεγάλες ποσότητες νερού σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να δημιουργείται ρεαλιστικό εφέ έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με ανθρώπους της παραγωγής, πρόκειται για ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στοιχείο που αποτυπώνει το υψηλό budget της ταινίας και την πρόθεση των συντελεστών να μην φεισθούν χρημάτων προκειμένου να πετύχουν το επιθυμητό κινηματογραφικό αποτέλεσμα.



Την ίδια ώρα, σε διάφορα σημεία της Ύδρας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες εγκατάστασης σκηνικών και εξοπλισμού. Στενά δρομάκια, πλατείες και χαρακτηριστικά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την αισθητική ταυτότητα του νησιού.



Η έναρξη των γυρισμάτων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παραγωγής, τοποθετείται εκτός απροόπτου στις 21 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο της Ύδρας στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη για ακόμη μία φορά.