Αρχή για το Ξέπλυμα: Ο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης Χιλετζάκης απέκρυψε πάνω από 10 εκατ. ευρώ

Δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις - Ο ίδιος απέκρυψε συνολικά 8 εκατ. ευρώ, ενώ για δύο έτη η σύζυγός του απέκρυψε ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ