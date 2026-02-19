Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι των δύο αδερφών ένα 24ωρο αφού βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην Πάτρα
Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι των δύο αδερφών ένα 24ωρο αφού βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην Πάτρα
Σύμφωνα με την καταγγελία του ανιψιού στις Αρχές οι δράστες φέρεται να έσπασαν το παντζούρι και το παράθυρο προκειμένου να μπουν στο σπίτι
Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι των δύο αδερφών, ηλικίας 66 και 68 ετών, ένα 24ωρο αφού εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) νεκρές στο σπίτι τους στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει το tempo24, τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/2) ο ανιψιός των δύο γυναικών κατήγγειλε στην Αστυνομία πως το σπίτι στην οδό Μαραθωνομάχων είχε παραβιαστεί από το παράθυρο.
Σύμφωνα με τον ανιψιό οι δράστες φέρεται να έσπασαν το παντζούρι και το παράθυρο προκειμένου να μπουν στο σπίτι χωρίς όμως ο ίδιος να γνωρίζει αν κατάφεραν να αφαιρέσουν κάτι, καθώς δεν είχε πρόσβαση στον χώρο.
Μετά από αυτοψία των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών διαπιστώθηκε διάρρηξη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και διάρρηξη του σπιτιού.
Η μία εκ των δύο ήταν κατάκοιτη, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση σχεδόν ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι η ειδοποίηση προς τις αρχές έγινε από ανθρώπους της γειτονιάς, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν νεκρές τις δύο αδερφές.
Η είδηση του θανάτου τους έχει σκορπίσει θλίψη στη γειτονιά της Εγλυκάδας, όπου οι δύο γυναίκες ήταν γνωστές για τη διακριτική τους παρουσία και τη στενή σχέση που διατηρούσαν μεταξύ τους.
Όλα τα δεδομένα συγκλίνουν ότι οι δύο θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια πιθανότατα συνδεόμενα με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Όπως αναφέρει το tempo24, τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/2) ο ανιψιός των δύο γυναικών κατήγγειλε στην Αστυνομία πως το σπίτι στην οδό Μαραθωνομάχων είχε παραβιαστεί από το παράθυρο.
Σύμφωνα με τον ανιψιό οι δράστες φέρεται να έσπασαν το παντζούρι και το παράθυρο προκειμένου να μπουν στο σπίτι χωρίς όμως ο ίδιος να γνωρίζει αν κατάφεραν να αφαιρέσουν κάτι, καθώς δεν είχε πρόσβαση στον χώρο.
Μετά από αυτοψία των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών διαπιστώθηκε διάρρηξη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και διάρρηξη του σπιτιού.
«Ζούσαν η μία για την άλλη», λένε οι γείτονεςΣύμφωνα με άτομα που γνώριζαν τις δύο γυναίκες και μίλησαν στο protothema.gr οι δύο αγαπημένες αδερφές ζούσαν μαζί τα τελευταία χρόνια και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. «Ζούσαν η μία για την άλλη», λένε όσοι τις γνώριζαν.
Η μία εκ των δύο ήταν κατάκοιτη, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση σχεδόν ανήμπορη να αυτοεξυπηρετηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι η ειδοποίηση προς τις αρχές έγινε από ανθρώπους της γειτονιάς, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν νεκρές τις δύο αδερφές.
Η είδηση του θανάτου τους έχει σκορπίσει θλίψη στη γειτονιά της Εγλυκάδας, όπου οι δύο γυναίκες ήταν γνωστές για τη διακριτική τους παρουσία και τη στενή σχέση που διατηρούσαν μεταξύ τους.
Όλα τα δεδομένα συγκλίνουν ότι οι δύο θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια πιθανότατα συνδεόμενα με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα