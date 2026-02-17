Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού
Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού
Aσθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τον 24χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Από γέφυρα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Αγίου Παύλου, έπεσε ένας 24χρονος το πρωί της Τρίτης.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατέληξε στο οδόστρωμα στο ρεύμα προς ανατολικά.
Διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τον 24χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
