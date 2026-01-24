Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη, έπεσε από γέφυρα
Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειάς, εξετάζεται αν είναι ατύχημα ή απόπειρα αυτοκτονίας
Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια νεαρή γυναίκα η οποία έπεσε από ανισόπεδο κόμβο (γέφυρα) της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, στο ύψος της οδού Διαγόρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση η γυναίκα φέρει βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή απόπειρα αυτοχειρίας.
Την προανάκριση για περιστατικό έχει αναλάβει το ΑΤ Τούμπας - Τριανδρίας.
