Νταλάρας για Αρβελέρ: Έφυγε η δασκάλα μας η Ελένη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Νταλάρας Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Νταλάρας για Αρβελέρ: Έφυγε η δασκάλα μας η Ελένη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων

Ήταν η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο, γράφει σε ανάρτησή του

Νταλάρας για Αρβελέρ: Έφυγε η δασκάλα μας η Ελένη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων
8 ΣΧΟΛΙΑ
Με τους στίχους ενός ποιήματος που είχε γράψει η βυζαντινολόγος και είχε τραγουδήσει ο ίδιος αποχαιρέτησε ο Γιώργος Νταλάρας την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ που πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών.

«Η σπουδαία Ελληνίδα. Η κορυφαία ιστορικός. Η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο. Η Ελένη, η δασκάλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα! Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων!», γράφει ο Γιώργος Νταλάρας.

Νταλάρας για Αρβελέρ: Έφυγε η δασκάλα μας η Ελένη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων


Γιώργος Νταλάρας - Νεοελληνικό


Παραθέτει μάλιστα το ποίημα «Νεοελληνικό», το οποίο μελοποίησε ο Νίκος Πλάτανος:

Παλιά και γνήσια ελληνική αυτή η διχοστασία.
Παιδιά οι μεν αγίων κι αγγέλων ασωμάτων,
Κλείσιμο
απόγονοι οι άλλοι αρχαίων αγαλμάτων,
προσμένουν όλοι θαύμα την παλιγγενεσία,
χωρίς διόλου να νοιάζονται που,
που εδώ και τόσα χρόνια,
άγρια αλληλοσφάζονται στα μαρμαρένια αλώνια.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης