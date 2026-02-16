Νταλάρας για Αρβελέρ: Έφυγε η δασκάλα μας η Ελένη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων

Κλείσιμο

Με τους στίχους ενός ποιήματος που είχε γράψει η βυζαντινολόγος και είχε τραγουδήσει ο ίδιος αποχαιρέτησε ο Γιώργος Νταλάρας την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ που πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών.«Η σπουδαία Ελληνίδα. Η κορυφαία ιστορικός. Η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο. Η Ελένη, η δασκάλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα! Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων!», γράφει ο Γιώργος Νταλάρας.Παραθέτει μάλιστα το ποίημα «Νεοελληνικό», το οποίο μελοποίησε ο Νίκος Πλάτανος:Παλιά και γνήσια ελληνική αυτή η διχοστασία.Παιδιά οι μεν αγίων κι αγγέλων ασωμάτων,απόγονοι οι άλλοι αρχαίων αγαλμάτων,προσμένουν όλοι θαύμα την παλιγγενεσία,χωρίς διόλου να νοιάζονται που,που εδώ και τόσα χρόνια,