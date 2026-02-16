Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Νταλάρας για Αρβελέρ: Έφυγε η δασκάλα μας η Ελένη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων
Νταλάρας για Αρβελέρ: Έφυγε η δασκάλα μας η Ελένη, θα είμαι για πάντα ευγνώμων
Ήταν η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο, γράφει σε ανάρτησή του
Με τους στίχους ενός ποιήματος που είχε γράψει η βυζαντινολόγος και είχε τραγουδήσει ο ίδιος αποχαιρέτησε ο Γιώργος Νταλάρας την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ που πέθανε σήμερα σε ηλικία 99 ετών.
«Η σπουδαία Ελληνίδα. Η κορυφαία ιστορικός. Η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο. Η Ελένη, η δασκάλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα! Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων!», γράφει ο Γιώργος Νταλάρας.
Παραθέτει μάλιστα το ποίημα «Νεοελληνικό», το οποίο μελοποίησε ο Νίκος Πλάτανος:
Παλιά και γνήσια ελληνική αυτή η διχοστασία.
Παιδιά οι μεν αγίων κι αγγέλων ασωμάτων,
απόγονοι οι άλλοι αρχαίων αγαλμάτων,
προσμένουν όλοι θαύμα την παλιγγενεσία,
χωρίς διόλου να νοιάζονται που,
που εδώ και τόσα χρόνια,
«Η σπουδαία Ελληνίδα. Η κορυφαία ιστορικός. Η Πρύτανης που μας τίμησε σε όλο τον κόσμο. Η Ελένη, η δασκάλα μας. Σε ευχαριστούμε για όλα! Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων!», γράφει ο Γιώργος Νταλάρας.
Παραθέτει μάλιστα το ποίημα «Νεοελληνικό», το οποίο μελοποίησε ο Νίκος Πλάτανος:
Παλιά και γνήσια ελληνική αυτή η διχοστασία.
Παιδιά οι μεν αγίων κι αγγέλων ασωμάτων,
απόγονοι οι άλλοι αρχαίων αγαλμάτων,
προσμένουν όλοι θαύμα την παλιγγενεσία,
χωρίς διόλου να νοιάζονται που,
που εδώ και τόσα χρόνια,
άγρια αλληλοσφάζονται στα μαρμαρένια αλώνια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα