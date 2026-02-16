Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο Ρέθυμνο
Συνελήφθησαν ο 49χρονος πατέρας του ανηλίκου και δύο άτομα, ηλικίας 54 ετών, για έκθεση και σωματικές βλάβες αδύναμων προσώπων
Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε την Κυριακή (15/2) ένας 17χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο ανήλικος φέρεται να πήγε σε σπίτι δύο φίλων, ηλικίας 54 ετών, με ένα μπουκάλι αλκοόλ, το οποίο κατανάλωσε με αποτέλεσμα να μεθύσει.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. Μετά από λίγο οι γιατροί έκριναν ότι ο νεαρός είναι καλά στην υγειά του και έλαβε εξιτήριο.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 49χρονου πατέρα των δύο ανηλίκων, ενός 54χρονου και μίας 54χρονης για έκθεση και σωματικές βλάβες αδύναμων προσώπων.
Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
