Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει το ζευγάρωμά του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, οι πιθανοί αντίπαλοί του
SPORTS
Παναθηναϊκός Conference League Κλήρωση

Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει το ζευγάρωμά του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, οι πιθανοί αντίπαλοί του

Στις 15:00 η κλήρωση για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει το ζευγάρωμά του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, οι πιθανοί αντίπαλοί του
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Ο Παναθηναϊκός μαθαίνει σήμερα την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ξεκινώντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η κλήρωση θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το επίσημο σάιτ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Το πρωί της Τετάρτης (17/06) έγιναν γνωστά τα υπο-γκρούπ και στην ουσία οι «πράσινοι» είδαν τους πιθανούς αντιπάλους τους να περιορίζονται σε τρεις ομάδες και δύο ζευγάρια.

  • Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού
  • DAC 1904 (Σλοβακία)
  • Ντέσιτς (Μαυροβούνιο) - Λιεπάγια (Λετονία)
  • Πάκσι (Ουγγαρία)
  • Μπράβο (Σλοβενία)
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) - Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία): η ομάδα που θα αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό του Europa


Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού θα γίνει στις 23 του Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα. Αν εκείνος κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου.

Πηγή: gazzetta.gr
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