Χαλάει ο καιρός σήμερα με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Βροχές Καταιγίδες Γιώργος Τσατραφύλλιας

Χαλάει ο καιρός σήμερα με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Άστατος ο καιρός σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές - Βελτίωση από την Παρασκευή με περισσότερη ηλιοφάνεια και ισχυρότερα μελτέμια

Χαλάει ο καιρός σήμερα με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Επιστρέφει από σήμερα η αστάθεια και μάλιστα κατά τόπους θα είναι έντονη, με καταιγίδες, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, ενώ σταδιακά θα αρχίσουν να ζωηρεύουν και τα μελτέμια.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

🌤️ Άστατος ο καιρός σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές

Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα πιο έντονα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται αρκετοί κεραυνοί και χαλάζι.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί στους 30 με 32 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε άστατο καιρό, με μπόρες και πρόσκαιρες καταιγίδες. Σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, η μεσημεριανή αστάθεια θα διατηρηθεί στην Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως μακριά από τη θάλασσα, ενώ τα μελτέμια θα ενισχυθούν.
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