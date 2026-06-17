Τουρισμός για Όλους: Περισσότεροι δικαιούχοι, στήριξη ΑμεΑ και πολυτέκνων και έμφαση σε ορεινό τουρισμό - Τι αλλάζει φέτος
Τουρισμός για Όλους: Περισσότεροι δικαιούχοι, στήριξη ΑμεΑ και πολυτέκνων και έμφαση σε ορεινό τουρισμό - Τι αλλάζει φέτος
Διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης - Για πρώτη φορά εντάσσονται άτομα με αναπηρία (≥67%) χωρίς εισοδηματικά όρια
Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» ενισχύει τη συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών, διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια και δίνει έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη της ορεινής Ελλάδας.
Η νέα φάση του προγράμματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό, με έμφαση στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των ευάλωτων ομάδων και της περιφέρειας.
Διαβάστε το ΦΕΚ, εδώ.
-Η Α’ φάση θα ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027
-Η Β’ φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027
Συγκεκριμένα, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση των θερινών μηνών.
Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την πρωτοβουλία για την «Ορεινή Ελλάδα», ενισχύοντας λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και προωθώντας μια πιο ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.
-Άγαμοι χωρίς τέκνα: από 19.000 € → 21.000 €
-Έγγαμοι χωρίς τέκνα: από 31.000 € → 33.000 €
-Οικογένειες με παιδιά: σημαντική αύξηση, έως και 58.000 €
Η νέα φάση του προγράμματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως κοινωνικό αγαθό, με έμφαση στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των ευάλωτων ομάδων και της περιφέρειας.
Διαβάστε το ΦΕΚ, εδώ.
Δύο φάσεις υλοποίησης και συνεχής ροή δικαιούχωνΤο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις:
-Η Α’ φάση θα ξεκινήσει άμεσα και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027
-Η Β’ φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027
Έμφαση στους μήνες χαμηλής ζήτησης και τον ορεινό τουρισμόΣτρατηγικός πυλώνας του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας εκτός υψηλής περιόδου.
Συγκεκριμένα, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται στους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποσυμφόρηση των θερινών μηνών.
Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την πρωτοβουλία για την «Ορεινή Ελλάδα», ενισχύοντας λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και προωθώντας μια πιο ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.
Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για περισσότερους δικαιούχουςΣημαντικές αλλαγές καταγράφονται και στα εισοδηματικά όρια, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής της μεσαίας τάξης:
-Άγαμοι χωρίς τέκνα: από 19.000 € → 21.000 €
-Έγγαμοι χωρίς τέκνα: από 31.000 € → 33.000 €
-Οικογένειες με παιδιά: σημαντική αύξηση, έως και 58.000 €
Η αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, διευρύνοντας το κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος.
-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος
-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:
-Ηλεκτρονικά
-Μέσω ΚΕΠ
-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης
Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.
Στήριξη ΑμεΑ και ενίσχυση οικογενειώνΓια πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσονται:
-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος
-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.
Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένη διαδικασίαΤο πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:
-Ηλεκτρονικά
-Μέσω ΚΕΠ
-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης
Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.
Επιδοτήσεις έως 600 ευρώΤα ποσά ενίσχυσης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο ταξιδιού και την κατηγορία δικαιούχων.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.
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