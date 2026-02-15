ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δύο συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Δύο συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ιδιοκτήτης κοπαδιού έβγαλε για βοσκή 130 πρόβατα, μαζί του συνελήφθη και ο βοσκός

Δύο συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Χθες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας διαπίστωσαν παραβίαση των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, ένας Ελληνας ιδιοκτήτης κοπαδιού επέτρεψε να βγουν για βοσκή 130 πρόβατα, περίπου 200 μέτρα μακριά από τη στάνη του, παρά την απαγόρευση μετακίνησης. Μαζί του συνελήφθη και ο αλλοδαπός βοσκός του κοπαδιού, ο οποίος τα έβγαλε για βοσκή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του άρθρου 285 Π.Κ. «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

