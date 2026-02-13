Σε εκκρεμότητα η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ

Άμεσα νομοθέτηση της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ
στο ΕΚΠΑ, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τη μετεξέλιξη της και την ένταξή της στο ΕΚΠΑ με ανανεωμένο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο 2026 ζητούν 18 καθηγητές
της Σχολής.
Η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ αποτελεί την πλέον βιώσιμη επιλογή, καθότι με τον τρόπο αυτό θα ενταχθεί σε ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο της χώρας ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους φοιτητές της, τους αποφοίτους και το ακαδημαϊκό προσωπικό της.
Πιο αναλυτικά:
Παρά την ιστορική της διαδρομή και τη σημαντική συμβολή της στην τεχνική, επαγγελματική και παιδαγωγική εκπαίδευση, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) παραμένει έως σήμερα το μοναδικό ανώτατο ίδρυμα του πρώην τεχνολογικού τομέα που δεν έχει ενταχθεί σε Πανεπιστήμιο. Το ζήτημα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο με επίσημη παρέμβαση του Παιδαγωγικού Τμήματος της Σχολής προς την πολιτική και ακαδημαϊκή ηγεσία της χώρας.
Με επιστολή που φέρει ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2026 και αποδέκτες την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη,
τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου,
τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ και τα μέλη της, καθώς και τον Πρύτανη του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Παιδαγωγικό Τμήμα ζητά την άμεση νομοθέτηση της ένταξης της Σχολής στο ΕΚΠΑ.
Μια ιστορική εκκρεμότητα 70 ετών
Η ΑΣΠΑΙΤΕ, με ιστορία επτά δεκαετιών, αποτελεί βασικό πυλώνα υποστήριξης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Αποτελείται από τέσσερα Τμήματα με πενταετή προγράμματα σπουδών, ωστόσο συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς διοριζόμενης Διοικούσας Επιτροπής, γεγονός που –όπως επισημαίνεται στην επιστολή – συνιστά θεσμική ανισότητα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ΑΕΙ.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, το οποίο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 101/2013 και έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την έρευνα στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στις Θετικές Επιστήμες. Παρά τις διαχρονικές προσπάθειες αναβάθμισης και ακαδημαϊκής μετεξέλιξης, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν έχουν μέχρι σήμερα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Στην επιστολή υπενθυμίζεται, ότι η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ έχει ήδη τύχει της σύμφωνης γνώμης και των δύο Ιδρυμάτων, καθώς και της θετικής εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ). Παράλληλα, η πολιτική πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είχε ανακοινωθεί δημόσια από τον πρώην Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ τον Ιούλιο του 2025, στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, η νυν Υπουργός είχε παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ένταξης τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
Ωστόσο, όπως τονίζεται, το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα η ΑΣΠΑΙΤΕ να συνεχίζει, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, να υφίσταται άνιση μεταχείριση, παρά τη συνεισφορά της στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.
Προτείνουν ένταξη στο ΕΚΠΑ με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο 2026
Το Παιδαγωγικό Τμήμα προτείνει την άμεση νομοθέτηση της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας για τη μετεξέλιξη της Σχολής και τη δημιουργία ενός ανανεωμένου πενταετούς προγράμματος σπουδών, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του τον Σεπτέμβριο του 2026.
Όπως επισημαίνεται, η ένταξη σε ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια της χώρας αποτελεί τη βιώσιμη και στρατηγικά ορθότερη επιλογή, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους φοιτητές, τους αποφοίτους και το ακαδημαϊκό προσωπικό της ΑΣΠΑΙΤΕ, ενώ παράλληλα ενισχύει συνολικά τον χώρο της παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Η παρέμβαση φέρει την υπογραφή του συνόλου των μελών του Παιδαγωγικού Τμήματος, τα οποία καλούν την πολιτεία να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στην επίλυση ενός χρόνιου θεσμικού ζητήματος που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.