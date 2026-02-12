Συλλήψεις για μεταφορά παράνομων μεταναστών στη Θεσπρωτία
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσπρωτία Συλλήψεις Παράνομοι μετανάστες

Συλλήψεις για μεταφορά παράνομων μεταναστών στη Θεσπρωτία

Κατασχέθηκε όχημα και 1.000 ευρώ

Συλλήψεις για μεταφορά παράνομων μεταναστών στη Θεσπρωτία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού για μεταφορά παράνομων μεταναστών, προχώρησαν σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου νωρίς το πρωί οι αστυνομικοί σε παραμεθόρια περιοχή της Θεσπρωτίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι επιβαίνοντες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Όπως διαπιστώθηκε, ο 34χρονος τους παρέλαβε με σκοπό να τους μεταφέρει στην Αθήνα, έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής.

Στη συνέχεια της έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους δύο παράτυπους μετανάστες ήταν σεσημασμένος με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του είχε επιβληθεί από τις ιταλικές αρχές μέτρο άρνησης εισόδου σε έδαφος Schengen. Αντίστοιχο μέτρο είχε επιβληθεί και για τον δεύτερο, από τις ισπανικές αρχές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, καθώς και χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του 34χρονου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης