Συλλήψεις για μεταφορά παράνομων μεταναστών στη Θεσπρωτία
Κατασχέθηκε όχημα και 1.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού για μεταφορά παράνομων μεταναστών, προχώρησαν σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου νωρίς το πρωί οι αστυνομικοί σε παραμεθόρια περιοχή της Θεσπρωτίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο ελέγχων ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι επιβαίνοντες είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα το βράδυ της 10ης Φεβρουαρίου μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Όπως διαπιστώθηκε, ο 34χρονος τους παρέλαβε με σκοπό να τους μεταφέρει στην Αθήνα, έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής.
Στη συνέχεια της έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους δύο παράτυπους μετανάστες ήταν σεσημασμένος με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του είχε επιβληθεί από τις ιταλικές αρχές μέτρο άρνησης εισόδου σε έδαφος Schengen. Αντίστοιχο μέτρο είχε επιβληθεί και για τον δεύτερο, από τις ισπανικές αρχές.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, καθώς και χρηματικού ποσού 1.000 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή του 34χρονου.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
