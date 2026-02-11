Λαχανοντολμάδες με κάστανα και χόρτα του Αιγαίου στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

Δείπνο στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα
.
Σύμφωνα με πληροφορίες το μενού θα έχει τουρκικές γεύσεις
και συγκεκριμένα θα ξεκινήσει με αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο.
Στη συνέχεια θα υπάρχουν μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα, πιρούχι με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου, σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.
Το μενού θα έχει επίσης μοσχαρίσια στηθοπλευρά, συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν, αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα. Θα έχει επίσης Urfa κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια.
Για επιδόροπιο, παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά, συνοδευόμενο από φρούτα εποχής, ενώ θα υπάρχει και ποικιλία τουρκικών γλυκών όπως μπακλαβάς με καρύδια, φιστικοσαρμάδες, μουχαλεμπί cesme με μαστίχα.
Φυσικά θα υπάρχει τσάι και καφές.