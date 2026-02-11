Λαχανοντολμάδες με κάστανα και χόρτα του Αιγαίου στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν
ΕΛΛΑΔΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Δείπνο

Λαχανοντολμάδες με κάστανα και χόρτα του Αιγαίου στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

Τουρκικές γεύσεις στο δείπνο που παρατίθεται προς τιμή του Έλληνα πρωθυπουργό

Λαχανοντολμάδες με κάστανα και χόρτα του Αιγαίου στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν
27 ΣΧΟΛΙΑ
Δείπνο στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μενού θα έχει τουρκικές γεύσεις και συγκεκριμένα θα ξεκινήσει με αγκινάρες με σάλτσα κάρι, τσι κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο.

Στη συνέχεια θα υπάρχουν μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα, πιρούχι με βούτυρο, τυρί kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου, σαλάτα του κήπου με γλιστρίδα με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Το μενού θα έχει επίσης μοσχαρίσια στηθοπλευρά, συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν, αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα. Θα έχει επίσης Urfa κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια.

Για επιδόροπιο, παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά, συνοδευόμενο από φρούτα εποχής, ενώ θα υπάρχει και ποικιλία τουρκικών γλυκών όπως μπακλαβάς με καρύδια, φιστικοσαρμάδες, μουχαλεμπί cesme με μαστίχα.

Φυσικά θα υπάρχει τσάι και καφές.
27 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης