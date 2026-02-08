Γυναίκα είναι ο «άνθρωπος-σκιά» πίσω από τον σμήναρχο που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας

Κατά πληροφορίες, συναντήθηκε με τον Έλληνα αξιωματικό της Πολεμικής Αερπορίας το 2025 στην Αθήνα - Η ίδια δεν έχει σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις