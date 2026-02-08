Γυναίκα είναι ο «άνθρωπος-σκιά» πίσω από τον σμήναρχο που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας
Γυναίκα είναι ο «άνθρωπος-σκιά» πίσω από τον σμήναρχο που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας
Κατά πληροφορίες, συναντήθηκε με τον Έλληνα αξιωματικό της Πολεμικής Αερπορίας το 2025 στην Αθήνα - Η ίδια δεν έχει σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις
Μία γυναίκα, η οποία εργάζεται για τις μυστικές υπηρεσίες και όχι τις Ένοπλες Δυνάμεις της Κίνας, είναι ο μυστηριώδης «άνθρωπος-σκιά» με τον οποίο επικοινωνούσε ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας.
Η ΕΡΤ μετέδωσε την Κυριακή ότι, σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα ήταν στην κορυφή της πυραμίδας στην οποία βρίσκονται τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας.
Η γυναίκα φέρεται, μάλιστα, να είναι αυτή που στρατολόγησε τον σμήναρχο ενώ ήταν παρούσα και στη συνάντηση, που έγινε το 2025 στην Αθήνα, μεταξύ του σμηνάρχου και του Κινέζου συνδέσμου του.
Αυτή ακριβώς η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη από τις ελληνικές Αρχές η διά ζώσης συνάντηση που φέρεται να είχε στην Αθήνα ο 54χρονος με τον Κινέζο συνεργάτη του, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτέλεσε κομβικό σημείο στην υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.
Η συγκεκριμένη επαφή, που φέρεται να έγινε το 2025, έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί αν κατά τη διάρκειά της παραδόθηκαν απόρρητες πληροφορίες, όπως μετέδωσε το Star.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν, επίσης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο Κινέζος συνεργάτης του στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να πέρασε από τη χώρα μας για λίγες μόνο ώρες, στο περιθώριο επαγγελματικού ταξιδιού στην Ευρώπη.
Την ίδια ώρα, καθώς η έρευνα προχωρά, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες πληροφορίες για τη μεθοδολογία που φέρεται να ακολούθησε ο 54χρονος σήμαναρχος που κατηγορείται ότι παρείχε πληροφορίες στην Κίνα. Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό κινεζικής προέλευσης, εγκατεστημένο σε ένα από τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του.
Η διαδικασία λειτουργίας του λογισμικού ήταν η εξής:
- ό,τι φωτογράφιζε ο σμήναρχος το μετέτρεπε σε έναν QR κωδικό,
Την ίδια ώρα, καθώς η έρευνα προχωρά, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες πληροφορίες για τη μεθοδολογία που φέρεται να ακολούθησε ο 54χρονος σήμαναρχος που κατηγορείται ότι παρείχε πληροφορίες στην Κίνα. Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό κινεζικής προέλευσης, εγκατεστημένο σε ένα από τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του.
Το ειδικό λογισμικό στο κινητό του τηλέφωνο
Η διαδικασία λειτουργίας του λογισμικού ήταν η εξής:
- ό,τι φωτογράφιζε ο σμήναρχος το μετέτρεπε σε έναν QR κωδικό,
- στη συνέχεια με άλλη εφαρμογή έστελνε αυτόν τον κωδικό στον Κινέζο χειριστή του,
- με παρόμοια εφαρμογή ο αποδέκτης του κωδικού που βρισκόταν στην Κίνα, μετέτρεπε το QR σε φωτογραφία.
Από την ψηφιακή ανάλυση προέκυψε ότι διατηρούσε cryptowallet, στο οποίο έχει καταγραφεί κινητικότητα που αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Παρότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί το ακριβές υπόλοιπο, οι συναλλαγές αυτές θεωρούνται ενδεικτικές οικονομικού ανταλλάγματος για τη δράση του, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει παραδεχθεί και ο ίδιος.
Τη διαδικασία της ανάκρισης ανέλαβε κλιμάκιο δύο στελεχών της ΕΥΠ, εκ των οποίων το ένα προερχόταν από την αντικατασκοπεία, ενώ το δεύτερο διέθετε εξειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων.
Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, το σημείο-κλειδί που οδήγησε τον 54χρονο αξιωματικό στην ομολογία για κατασκοπευτική δράση υπέρ της Κίνας ήταν η εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση που του παρουσιάστηκε σχετικά με το ειδικό λογισμικό το οποίο είχε εντοπιστεί στο κινητό του τηλέφωνο.
Εκεί πιστεύεται ότι έγιναν οι πρώτες τετ α τετ επαφές του Έλληνα αξιωματικού με τον Κινέζο που ανέλαβε να τον στρατολογήσει. Σε μια από αυτές του έδωσε και το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές για την επικοινωνία τους.
Υπενθυμίζεται ότι 54χρονος σμήναρχος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία, παραμένει υπό κράτηση και έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.
Στο μικροσκόπιο και οι τρόποι πληρωμής του σμήναρχουΙδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές και στον τρόπο αμοιβής του 54χρονου.
Πώς έσπασε και ομολόγησε την κατασκοπεία υπέρ ΚίναςΜετά τη σύλληψή του, ο σμήναρχος οδηγήθηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών, όπου από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από έρευνα μηνών των ελληνικών υπηρεσιών, οι οποίες είχαν ενημερωθεί εγκαίρως από την CIA.
Το ταξίδι στην ΚίναΟ 54χρονος, όπως ακόμη έγινε γνωστό, είχε ταξιδέψει ιδιωτικά στο Πεκίνο το 2024 για να παρακολουθήσει σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του για το ταξίδι στο εξωτερικό όπως οφείλουν να κάνουν οι στρατιωτικοί.
